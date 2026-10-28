Celebrado em 27 de outubro, o Dia do Gato Preto busca combater preconceitos relacionados aos felinos de pelagem escura e incentivar a adoção responsável. A data também chama a atenção para a proteção desses animais contra situações de violência e rejeição motivadas por superstições.
A campanha tem como objetivo mostrar que a cor dos pelos não determina o comportamento do animal nem sua capacidade de criar vínculos com os tutores. Assim como outros gatos, os de pelagem preta precisam de alimentação adequada, acompanhamento veterinário, proteção e cuidados ao longo da vida.
A iniciativa de valorização desses felinos também é associada ao trabalho da organização britânica Cats Protection, que criou, em 2011, uma campanha para incentivar a adoção de gatos pretos e combater estereótipos relacionados a eles.
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Dia do Gato Preto é celebrado em diferentes datas
A conscientização sobre os gatos pretos ocorre em diferentes momentos do ano. Em 17 de agosto, é celebrado o Dia Mundial ou Internacional da Apreciação do Gato Preto, com foco na valorização desses animais e no incentivo à adoção.
Já 27 de outubro é uma das datas internacionais dedicadas à conscientização sobre os gatos pretos. A proximidade com o Halloween reforça o debate sobre a necessidade de proteger os animais contra atos de crueldade associados a crenças e tradições.
No Brasil, o Dia Nacional do Gato Preto é celebrado em 17 de novembro. A data busca ampliar a discussão sobre a rejeição desses felinos e incentivar a adoção responsável.
Superstições sobre gatos pretos não têm comprovação
A associação dos gatos pretos ao azar é uma crença antiga, relacionada a superstições que ganharam força durante a Idade Média. Não há evidências de que a cor da pelagem provoque má sorte ou tenha relação com acontecimentos negativos na vida das pessoas.
Também não existe fundamento para associar esses animais a epidemias, mortes ou forças sobrenaturais. O comportamento de um gato depende de fatores como personalidade, experiências, ambiente e condições de saúde, e não apenas da cor de seus pelos.
Por isso, a escolha de um animal para adoção deve considerar a disposição do futuro tutor para assumir os cuidados necessários, independentemente da aparência do felino.
Gatos pretos são mais resistentes a doenças?
Pesquisas científicas investigam possíveis relações entre genes associados à pelagem preta e características do sistema imunológico dos felinos. Algumas hipóteses apontam que determinados genes envolvidos na pigmentação podem estar relacionados a mecanismos de resistência a doenças.
No entanto, isso não significa que todos os gatos pretos sejam mais resistentes a enfermidades ou estejam protegidos contra infecções. A possível relação entre a coloração da pelagem e a resistência a determinados agentes infecciosos ainda não permite afirmar que esses animais tenham uma vantagem geral de saúde.
Assim como os demais felinos, os gatos pretos precisam de vacinação, controle de parasitas, alimentação adequada e consultas veterinárias.
Adoção responsável ajuda a combater o preconceito
O Dia do Gato Preto reforça a importância de avaliar os animais por suas necessidades e características individuais, e não por crenças relacionadas à aparência.
Antes de adotar, é necessário considerar as despesas com alimentação, cuidados veterinários, castração e outras necessidades, além de garantir um ambiente seguro para o animal.
A conscientização também passa pela denúncia de situações de maus-tratos e pela divulgação de animais disponíveis para adoção. Ao combater as superstições, a campanha busca ampliar as oportunidades para que gatos pretos encontrem um lar e recebam os cuidados necessários.