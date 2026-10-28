Celebrado em 27 de outubro, o Dia do Gato Preto busca combater preconceitos relacionados aos felinos de pelagem escura e incentivar a adoção responsável. A data também chama a atenção para a proteção desses animais contra situações de violência e rejeição motivadas por superstições.

A campanha tem como objetivo mostrar que a cor dos pelos não determina o comportamento do animal nem sua capacidade de criar vínculos com os tutores. Assim como outros gatos, os de pelagem preta precisam de alimentação adequada, acompanhamento veterinário, proteção e cuidados ao longo da vida.

A iniciativa de valorização desses felinos também é associada ao trabalho da organização britânica Cats Protection, que criou, em 2011, uma campanha para incentivar a adoção de gatos pretos e combater estereótipos relacionados a eles.