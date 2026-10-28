O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Piracicaba realizou, na manhã desta quarta-feira (28), uma ação de orientação sobre leptospirose na região da Rua do Porto. O trabalho ocorreu após o transbordamento do Rio Piracicaba e complementa os serviços de limpeza executados pela Prefeitura. Ao todo, 80 residências e estabelecimentos comerciais receberam informações sobre prevenção e cuidados após o contato com água de enchentes.

Durante as visitas, os profissionais explicaram que a leptospirose é causada pela bactéria Leptospira, transmitida principalmente pelo contato com água e lama contaminadas pela urina de ratos e outros animais infectados. O risco de exposição aumenta em situações de alagamento.

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