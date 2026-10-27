Uma mulher de 71 anos perdeu cerca de R$ 300 mil após acreditar que mantinha um relacionamento amoroso virtual com um famoso ator de Hollywood. O caso, investigado pela Polícia Civil do Pará, levou à deflagração da Operação Hollywood, que resultou na prisão de quatro suspeitas em São Paulo, em maio de 2026.
Segundo as investigações, os criminosos utilizavam a imagem do artista em redes sociais e aplicativos de mensagens para conquistar a confiança da vítima. A mulher, moradora de Belém (PA), acreditava conversar com o próprio ator e realizou diversas transferências bancárias ao longo de mais de um ano de contato.
Como funcionava o golpe do falso relacionamento?
De acordo com a investigação, os suspeitos construíram uma relação virtual com a vítima por meio de mensagens frequentes e videochamadas. Depois de estabelecerem um vínculo de confiança, passaram a solicitar dinheiro sob diferentes justificativas.
Entre os motivos apresentados estavam supostas taxas alfandegárias, despesas para liberar valores e custos relacionados a uma possível viagem. Convencida de que o relacionamento era verdadeiro, a mulher fez transferências sucessivas, acumulando um prejuízo estimado em R$ 300 mil.
A estratégia é conhecida como golpe do amor ou estelionato sentimental. Nesse tipo de fraude, criminosos simulam uma relação afetiva para manipular emocionalmente a vítima e obter vantagens financeiras.
Operação policial prendeu quatro suspeitas
A Polícia Civil do Pará realizou a Operação Hollywood em 27 de maio de 2026. A ação incluiu o cumprimento de seis mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão preventiva. As prisões ocorreram em São Paulo, e uma das buscas foi realizada em Diadema.
As investigadas são suspeitas de participação em um esquema de estelionato sentimental, associação criminosa, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Conforme a apuração, valores transferidos pela vítima eram encaminhados a contas bancárias utilizadas para movimentar os recursos.
A investigação também busca esclarecer a participação de outros possíveis envolvidos. As suspeitas são investigadas, e as acusações deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.
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Como identificar e evitar o golpe do amor?
Fraudes desse tipo podem envolver celebridades, militares, profissionais que alegam trabalhar no exterior ou pessoas que criam perfis falsos para iniciar relacionamentos pela internet. O objetivo é ganhar a confiança da vítima antes de pedir dinheiro.
Alguns sinais merecem atenção:
- Pedidos de dinheiro: desconfie de solicitações para pagar taxas, liberar encomendas, cobrir viagens ou resolver supostas emergências.
- Identidade difícil de confirmar: verifique se o perfil é oficial e procure informações por canais independentes. Fotos e vídeos, isoladamente, não comprovam quem está do outro lado.
- Promessas muito vantajosas: presentes caros, grandes quantias em dinheiro ou benefícios exclusivos podem ser usados para convencer a vítima a transferir valores.
- Pressão emocional: declarações intensas, pedidos urgentes e tentativas de fazer a pessoa se sentir culpada podem ser ferramentas de manipulação.
Relacionamento exclusivamente virtual: mantenha cautela quando a pessoa evita comprovar a própria identidade, mesmo após meses de conversa.
Celebridades não costumam pedir dinheiro a fãs ou pessoas com quem supostamente iniciaram um relacionamento privado pela internet. Antes de realizar qualquer transferência, é importante verificar a história por outros meios e conversar com alguém de confiança.
O que fazer se cair em um golpe?
Quem perceber que foi enganado deve interromper os pagamentos e guardar provas, como capturas de tela das conversas, números de telefone, perfis utilizados, comprovantes de transferências e dados das contas que receberam o dinheiro.
Também é importante entrar em contato imediatamente com o banco para informar a fraude e verificar as possibilidades de contestação ou recuperação dos valores. No caso de transferências via Pix, a vítima pode consultar a instituição financeira sobre a possibilidade de acionar o Mecanismo Especial de Devolução (MED), conforme as regras aplicáveis.
A ocorrência deve ser registrada em um boletim de ocorrência, presencialmente ou pelos canais digitais disponibilizados pela Polícia Civil do estado.