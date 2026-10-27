Uma mulher de 71 anos perdeu cerca de R$ 300 mil após acreditar que mantinha um relacionamento amoroso virtual com um famoso ator de Hollywood. O caso, investigado pela Polícia Civil do Pará, levou à deflagração da Operação Hollywood, que resultou na prisão de quatro suspeitas em São Paulo, em maio de 2026.

Segundo as investigações, os criminosos utilizavam a imagem do artista em redes sociais e aplicativos de mensagens para conquistar a confiança da vítima. A mulher, moradora de Belém (PA), acreditava conversar com o próprio ator e realizou diversas transferências bancárias ao longo de mais de um ano de contato.

Como funcionava o golpe do falso relacionamento?

De acordo com a investigação, os suspeitos construíram uma relação virtual com a vítima por meio de mensagens frequentes e videochamadas. Depois de estabelecerem um vínculo de confiança, passaram a solicitar dinheiro sob diferentes justificativas.