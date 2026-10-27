A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, nesta segunda-feira (26), a ampliação de três para cinco anos do período de eficácia contraceptiva do Implanon NXT, implante hormonal utilizado para prevenir a gravidez. A decisão também autoriza a inserção do dispositivo imediatamente após o parto ou o aborto, incluindo casos ocorridos no primeiro e no segundo trimestre da gestação.

Com a mudança, uma única inserção do implante poderá proporcionar proteção contraceptiva por até cinco anos, reduzindo a necessidade de procedimentos para substituição do dispositivo. A atualização foi baseada em estudos clínicos que demonstraram a manutenção da eficácia e um perfil de segurança favorável durante o quarto e o quinto anos de uso.

Segundo os dados apresentados à agência, não foram registradas gestações no principal estudo realizado durante o período estendido de utilização, resultado que reforçou a avaliação sobre a continuidade da proteção contraceptiva até o quinto ano.