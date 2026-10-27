A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, nesta segunda-feira (26), a ampliação de três para cinco anos do período de eficácia contraceptiva do Implanon NXT, implante hormonal utilizado para prevenir a gravidez. A decisão também autoriza a inserção do dispositivo imediatamente após o parto ou o aborto, incluindo casos ocorridos no primeiro e no segundo trimestre da gestação.
Com a mudança, uma única inserção do implante poderá proporcionar proteção contraceptiva por até cinco anos, reduzindo a necessidade de procedimentos para substituição do dispositivo. A atualização foi baseada em estudos clínicos que demonstraram a manutenção da eficácia e um perfil de segurança favorável durante o quarto e o quinto anos de uso.
Segundo os dados apresentados à agência, não foram registradas gestações no principal estudo realizado durante o período estendido de utilização, resultado que reforçou a avaliação sobre a continuidade da proteção contraceptiva até o quinto ano.
O Implanon NXT é um implante subdérmico que libera continuamente o hormônio etonogestrel. O método é utilizado em diversos países e também teve seu período de uso ampliado por autoridades regulatórias internacionais, como as dos Estados Unidos, do Canadá e do Reino Unido.
VEJA MAIS :
- 3 milhões de adolescentes estão com vacinação incompleta
- Piracicaba reúne consultas e exames em ação do Outubro Rosa
Implante poderá ser colocado após o parto
Outra mudança aprovada pela Anvisa permite que o implante seja inserido imediatamente após o parto ou o aborto. A medida busca facilitar o acesso à contracepção e reduzir o risco de gravidez não planejada após a alta hospitalar.
A possibilidade de inserção logo após esses eventos pode beneficiar mulheres que desejam evitar uma nova gestação e encontram dificuldades para retornar aos serviços de saúde para iniciar um método contraceptivo.
A decisão considerou evidências científicas e dados de farmacovigilância analisados pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA). Segundo a avaliação regulatória, os dados sustentam um balanço favorável entre os benefícios e os riscos do método nessas condições de uso.
A indicação e o momento adequado para a inserção devem ser avaliados por um profissional de saúde, considerando as condições clínicas e as orientações previstas na bula atualizada.
Como funciona o Implanon
O Implanon NXT é um pequeno implante flexível inserido sob a pele do braço por um profissional habilitado. Ele libera etonogestrel, hormônio sintético da classe dos progestagênios, que atua principalmente inibindo a ovulação e tornando o muco do colo do útero mais espesso, dificultando a passagem dos espermatozoides.
Por liberar o hormônio de forma contínua, o dispositivo oferece contracepção de longa duração sem exigir a administração diária de medicamentos. A inserção e a retirada devem ser realizadas por profissionais capacitados.
A ampliação do período de uso e a autorização para inserção imediatamente após o parto ou o aborto atualizam as condições aprovadas para o método no Brasil. A decisão consta da Resolução nº 4.184/2026, publicada no Diário Oficial da União.