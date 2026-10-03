Mais de 3 milhões de adolescentes que receberam a primeira dose da vacina contra a dengue ainda precisam retornar aos postos de saúde para completar o esquema vacinal no Brasil. Os dados foram apresentados pelo diretor do Programa Nacional de Imunizações (PNI), Eder Gatti, durante a 28ª Jornada Nacional da Sociedade Brasileira de Imunizações, realizada no Rio de Janeiro.

A vacina Qdenga, produzida pela farmacêutica japonesa Takeda, é aplicada em duas doses, com intervalo de três meses. A conclusão do esquema é necessária para alcançar a proteção prevista pela vacinação.

Segundo Gatti, mais de 11,8 milhões de doses já haviam sido administradas no país, sendo 7,6 milhões como primeira dose e 4,2 milhões como segunda. Além disso, quase 4 milhões de doses distribuídas aos municípios ainda não tinham sido aplicadas.