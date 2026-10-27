A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, na segunda-feira (26), o registro do medicamento Cejemly (sugemalimabe), indicado para o tratamento de primeira linha de adultos com câncer de pulmão de células não pequenas metastático. A terapia deve ser utilizada em associação com quimioterapia à base de platina e é destinada a pacientes que não apresentam determinadas alterações genéticas tumorais.

A indicação contempla pacientes sem mutações sensibilizantes do gene EGFR ou alterações genômicas nos genes ALK, ROS1 ou RET. A aprovação foi publicada por meio da Resolução 4.190/2026, no Diário Oficial da União (DOU).

O sugemalimabe é um anticorpo monoclonal que atua no sistema imunológico. O medicamento busca reverter mecanismos que suprimem a resposta imune, restaurando a atividade dos linfócitos T, células que participam da defesa do organismo, e ampliando a capacidade de reconhecer e eliminar células tumorais.