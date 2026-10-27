O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) completa 81 anos nesta terça-feira (27), dois dias depois de conquistar a reeleição para um quarto mandato não consecutivo à frente da Presidência da República. A vitória sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL), no segundo turno realizado no domingo (25), marcou uma nova etapa na trajetória política do petista, que permanecerá no cargo até janeiro de 2031.

A comemoração do aniversário está prevista para ocorrer no Palácio da Alvorada, em Brasília, a partir das 17h, com a presença de aliados, auxiliares e apoiadores. O Partido dos Trabalhadores (PT) no Distrito Federal convocou militantes para participar da celebração nas proximidades da residência oficial. A expectativa é que Lula encontre os presentes e faça um pronunciamento.

Aos 81 anos, Lula volta a ocupar o centro do cenário político nacional após uma das disputas presidenciais mais acirradas da história recente do país. O resultado de 2026 também entrou para a história por marcar a primeira vez, desde a adoção do sistema de dois turnos para a eleição presidencial, que um candidato que terminou a primeira votação em segundo lugar conseguiu reverter o resultado na etapa final.