Reeleito presidente da República com 51,79% dos votos válidos no Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terminou o segundo turno das eleições de 2026 atrás de Flávio Bolsonaro (PL) em Piracicaba. Na cidade, Flávio recebeu 155.469 votos (65,37% dos válidos), enquanto Lula somou 82.345 (34,63%). Com 100% das 907 seções eleitorais totalizadas, a diferença entre os candidatos foi de 73.124 votos.

Na comparação com o primeiro turno, realizado em 4 de outubro, os dois candidatos aumentaram suas votações, mas em proporções diferentes. Lula passou de 62.618 para 82.345 votos, um acréscimo de 19.727. Sua participação entre os votos válidos subiu de 27,59% para 34,63%, avanço de 7,04 pontos percentuais. Flávio Bolsonaro, por sua vez, passou de 143.775 para 155.469 votos, aumento de 11.694. O percentual do candidato cresceu de 63,35% para 65,37%, alta de 2,02 pontos percentuais. Com isso, a diferença entre os dois caiu de 81.157 votos no primeiro turno para 73.124 no segundo.

VEJA MAIS: