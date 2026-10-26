Reeleito presidente da República com 51,79% dos votos válidos no Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terminou o segundo turno das eleições de 2026 atrás de Flávio Bolsonaro (PL) em Piracicaba. Na cidade, Flávio recebeu 155.469 votos (65,37% dos válidos), enquanto Lula somou 82.345 (34,63%). Com 100% das 907 seções eleitorais totalizadas, a diferença entre os candidatos foi de 73.124 votos.
Na comparação com o primeiro turno, realizado em 4 de outubro, os dois candidatos aumentaram suas votações, mas em proporções diferentes. Lula passou de 62.618 para 82.345 votos, um acréscimo de 19.727. Sua participação entre os votos válidos subiu de 27,59% para 34,63%, avanço de 7,04 pontos percentuais. Flávio Bolsonaro, por sua vez, passou de 143.775 para 155.469 votos, aumento de 11.694. O percentual do candidato cresceu de 63,35% para 65,37%, alta de 2,02 pontos percentuais. Com isso, a diferença entre os dois caiu de 81.157 votos no primeiro turno para 73.124 no segundo.
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A abstenção diminuiu em Piracicaba entre os dois turnos. O número de eleitores ausentes caiu de 71.944 no primeiro turno para 64.061 no segundo, uma redução de 7.883 pessoas. Em termos proporcionais, a taxa passou de 23,12% para 20,59% do eleitorado. Outro movimento ocorreu nos votos brancos e nulos. No primeiro turno, foram registrados 5.227 votos em branco e 7.086 nulos, totalizando 12.313. No segundo, os brancos caíram para 3.425 e os nulos, para 5.867. Somados, passaram a 9.292, uma redução de 3.021 votos.
Resultados na cidade
Os dados de Piracicaba também permitem comparar o desempenho dos candidatos nas três zonas eleitorais do município: 0093, 0244 e 0270. Em todas elas, Flávio Bolsonaro terminou o segundo turno com a maior votação, enquanto Lula ampliou o número de votos e sua participação percentual em relação à primeira etapa.
Na zona eleitoral 0093, que reúne 323 seções, Flávio passou de 50.293 votos no primeiro turno, quando obteve 65,14% dos votos válidos, para 54.414 no segundo, chegando a 67,62%. Lula avançou de 20.068 votos, ou 25,99%, para 26.059, alcançando 32,38%. O comparecimento aumentou de 81.032 para 83.426 eleitores.
Na zona eleitoral 0244, com 142 seções, Flávio Bolsonaro subiu de 21.425 votos (62,19%) para 23.035 (63,94%). Lula passou de 9.703 votos (28,16%) para 12.993 (36,06%). O número de pessoas que compareceram às urnas cresceu de 36.546 para 37.584.
Já na zona eleitoral 0270, que concentra 442 seções, Flávio recebeu 72.057 votos no primeiro turno, equivalentes a 62,50%, e chegou a 78.020 no segundo, com 64,31%. Lula avançou de 32.847 votos (28,49%) para 43.293 (35,69%). O comparecimento nessa zona passou de 121.690 para 126.096 pessoas.
A votação variou entre os locais de votação de Piracicaba. Flávio Bolsonaro registrou seus maiores percentuais em regiões como Recanto Campestre, Chácara Nazaré e Jardim Monumento. Já Lula ficou à frente em locais de votação situados no Bosques do Lenheiro, no Kobayat Líbano e no Vem Viver I.
No Recanto Campestre, Flávio alcançou 77,40% dos votos válidos. Na Chácara Nazaré, o percentual foi de 76,28%, enquanto no Jardim Monumento chegou a 74,97%. Lula, por sua vez, conquistou a maioria dos votos em locais de votação associados a três bairros: Bosques do Lenheiro, com 52,52%; Kobayat Líbano, com 51,33%; e Vem Viver I, com 50,49%.
Os resultados também revelam diferenças regionais na votação em Piracicaba. Flávio Bolsonaro registrou seus maiores percentuais no Recanto Campestre, na região Sul, e em Chácara Nazaré e Jardim Monumento, na área central da cidade. Lula, por sua vez, conquistou maioria no Bosques do Lenheiro e no Vem Viver I, ambos na Zona Norte, além do Kobayat-Líbano, na região Oeste. A distribuição mostra que, embora Flávio tenha concentrado a maioria dos votos válidos no município, o resultado variou entre os bairros.