O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, colocou em dúvida a credibilidade da eleição brasileira que reelegeu Luiz Inácio Lula da Silva e criticou a decisão de estender o horário de votação. As declarações foram feitas nesta segunda-feira (26), sem que o republicano apresentasse evidências para sustentar as suspeitas de fraude. Apesar das críticas, Trump afirmou manter uma boa relação pessoal com o presidente brasileiro.

O republicano também declarou que não pretende interferir diretamente na administração do Brasil, mas considerou incomum a ampliação do período de votação. A manifestação ocorre após a vitória de Lula sobre Flávio Bolsonaro e contrasta com o posicionamento de outros líderes internacionais, que reconheceram o resultado eleitoral e cumprimentaram o presidente reeleito.

A votação foi estendida até as 19h de domingo (25), após questionamentos relacionados a dificuldades no transporte público. A campanha de Lula solicitou a medida, e o Partido Liberal (PL), ligado a Flávio Bolsonaro, também havia pedido a ampliação do horário, mencionando as chuvas. A apuração foi concluída ainda naquela noite, com a confirmação da vitória de Lula pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).