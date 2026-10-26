A posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente Geraldo Alckmin para o novo mandato está prevista para 5 de janeiro de 2027, em Brasília. A cerimônia não ocorrerá em 1º de janeiro, como acontecia tradicionalmente, devido a uma mudança estabelecida pela Emenda Constitucional nº 111, de 28 de setembro de 2021.

A alteração representa uma mudança no calendário das posses presidenciais brasileiras. Desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a cerimônia de início do mandato presidencial era realizada em 1º de janeiro. Antes disso, durante parte do período republicano, a data tradicional era 15 de março.

A mudança foi aprovada para permitir uma melhor organização das cerimônias de posse e facilitar a participação de governadores eleitos no evento presidencial, já que as solenidades estaduais e a federal costumavam ocorrer no mesmo dia.