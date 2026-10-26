A disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) teve diferenças estreitas em dez locais de votação de Piracicaba (SP) no segundo turno das eleições presidenciais de 2026. Conforme os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a diferença entre os candidatos nesses colégios variou de nove a 68 votos.

Flávio Bolsonaro teve a maioria dos votos em sete dos dez locais analisados, enquanto Lula venceu em três. A menor diferença foi registrada na Escola Municipal Tercilia Bernadete Sanches Costa, onde Lula recebeu 468 votos, contra 459 de Flávio — uma vantagem de apenas nove votos para o petista.

Na Escola Municipal São Vicente de Paulo, Lula também ficou à frente, com 124 votos, enquanto Flávio recebeu 111, diferença de 13 votos. Já na Escola Municipal Professor Adolfo Basile, o candidato do PL venceu por 179 votos a 162, uma vantagem de 17 votos.