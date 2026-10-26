A disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) teve diferenças estreitas em dez locais de votação de Piracicaba (SP) no segundo turno das eleições presidenciais de 2026. Conforme os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a diferença entre os candidatos nesses colégios variou de nove a 68 votos.
Flávio Bolsonaro teve a maioria dos votos em sete dos dez locais analisados, enquanto Lula venceu em três. A menor diferença foi registrada na Escola Municipal Tercilia Bernadete Sanches Costa, onde Lula recebeu 468 votos, contra 459 de Flávio — uma vantagem de apenas nove votos para o petista.
Na Escola Municipal São Vicente de Paulo, Lula também ficou à frente, com 124 votos, enquanto Flávio recebeu 111, diferença de 13 votos. Já na Escola Municipal Professor Adolfo Basile, o candidato do PL venceu por 179 votos a 162, uma vantagem de 17 votos.
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Veja os 10 locais com as disputas mais acirradas
A lista considera a diferença de votos entre os dois candidatos em cada local de votação, do menor para o maior resultado:
EM Tercilia Bernadete Sanches Costa — Rua Gemeli Zaia, 50: Lula recebeu 468 votos e Flávio Bolsonaro, 459. Diferença de 9 votos para Lula.
EM São Vicente de Paulo — Rua Dom Pedro I, 1.734: Lula recebeu 124 votos e Flávio, 111. Diferença de 13 votos para Lula.
EM Professor Adolfo Basile — Estrada Elias Gabriel da Silva, s/n: Lula recebeu 162 votos e Flávio, 179. Diferença de 17 votos para Flávio.
EM Ângela Sbrógio Furlan — Rua José Pedro de Freitas, 132: Lula recebeu 191 votos e Flávio, 211. Diferença de 20 votos para Flávio.
EM Francisco Correa — Rua Felinto de Brito, s/n: Lula recebeu 451 votos e Flávio, 474. Diferença de 23 votos para Flávio.
EM Professora Elisabeth Consolmagno Cruz — Rua Frei Francisco Antônio Perin, s/n: Lula recebeu 794 votos e Flávio, 753. Diferença de 41 votos para Lula.
EE Professor Benedicto Evangelista Costa — Rua das Oliveiras, 1.205: Lula recebeu 507 votos e Flávio, 557. Diferença de 50 votos para Flávio.
EM Nathalio Zanotta Sabino — Avenida Piracicaba, s/n: Lula recebeu 34 votos e Flávio, 87. Diferença de 53 votos para Flávio.
EM Professor Euclides Buzetto — Rua da Colônia, 392: Lula recebeu 97 votos e Flávio, 151. Diferença de 54 votos para Flávio.
EM Professor Miecio Cavalheiro Bonilha — Rua Pompilho Rafael Flores, 254: Lula recebeu 231 votos e Flávio, 299. Diferença de 68 votos para Flávio.
Votação dos candidatos cresceu entre os turnos
Os dois candidatos ampliaram a votação em Piracicaba do primeiro para o segundo turno. Lula passou de 62.618 votos no primeiro turno para 82.345 no segundo, um crescimento de aproximadamente 31,5%. Flávio Bolsonaro, por sua vez, passou de 143.775 para 155.469 votos, aumento de cerca de 8,1%.
No segundo turno, Flávio terminou a votação no município com 155.469 votos, equivalentes a 65,37% dos votos válidos, enquanto Lula recebeu 82.345 votos, ou 34,63%.