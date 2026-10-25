A chuva chegou com força a Piracicaba na noite deste sábado (24), antecipando a mudança no tempo prevista para o domingo. Por volta das 22h30, o temporal atingiu rapidamente a cidade, acompanhado de muitos raios, ventos fortes e grande volume de água.

A chuva surpreendeu moradores e interferiu na rotina e nos momentos de lazer de quem aproveitava a noite de sábado. A mudança nas condições do tempo ocorreu algumas horas antes do previsto. A expectativa é de que a instabilidade continue durante a madrugada e o início da manhã deste domingo (25), com períodos de chuva moderada a intensa.

Além da chuva, a previsão indica temperaturas mais amenas, com leve queda nos termômetros.