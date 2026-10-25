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VÍDEO: Chuva chega com força na noite de sábado em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Pira1 Conteúdo
A chuva chegou acompanhada de ventos fortes em Piracicaba.
A chuva chegou acompanhada de ventos fortes em Piracicaba.

 A chuva chegou com força a Piracicaba na noite deste sábado (24), antecipando a mudança no tempo prevista para o domingo. Por volta das 22h30, o temporal atingiu rapidamente a cidade, acompanhado de muitos raios, ventos fortes e grande volume de água.

 A chuva surpreendeu moradores e interferiu na rotina e nos momentos de lazer de quem aproveitava a noite de sábado. A mudança nas condições do tempo ocorreu algumas horas antes do previsto. A expectativa é de que a instabilidade continue durante a madrugada e o início da manhã deste domingo (25), com períodos de chuva moderada a intensa.

 Além da chuva, a previsão indica temperaturas mais amenas, com leve queda nos termômetros.

 A evolução das condições climáticas ao longo do dia deve definir a intensidade e a duração das precipitações em Piracicaba.

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