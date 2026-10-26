O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), proibiu nesta segunda-feira (26) o senador Flávio Bolsonaro (PL) de deixar o Brasil e determinou que ele entregue seus passaportes à Polícia Federal (PF). A decisão tramita sob segredo de Justiça e foi divulgada pelo próprio parlamentar nas redes sociais.

A medida faz parte de uma investigação conduzida no STF que envolve Flávio Bolsonaro e o advogado Willer Tomaz. Segundo o senador, a intimação ocorreu pela manhã, quando ele deixava a residência do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Hoje de manhã, eu fui visitar meu pai. Quando eu estava saindo, a Polícia Federal do Lula estava na porta da casa dele e, no meio da rua, eu fui intimado a entregar meus passaportes e também estou proibido de deixar o país”, afirmou Flávio.