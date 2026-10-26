O ponto facultativo em comemoração ao Dia do Servidor Público será transferido para sexta-feira (30), neste ano. A data, celebrada oficialmente em 28 de outubro, cai na quarta-feira. Com a mudança, os servidores poderão ter um período prolongado de descanso, que inclui o fim de semana e o feriado de Finados, na segunda-feira (2 de novembro).

A medida vale para os órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, conforme orientação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

Apesar da alteração no expediente, a determinação prevê que os serviços essenciais sejam mantidos durante o ponto facultativo. A organização do funcionamento ficará sob responsabilidade de cada órgão ou entidade pública.