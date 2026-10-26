Conciliar trabalho, compromissos pessoais e cuidados com a saúde pode ser um desafio. Para facilitar o acesso à prevenção, servidoras municipais de Piracicaba contam com consultas, exames e outros serviços de saúde reunidos em um único local. A iniciativa Outubro Rosa em Dose Dupla começou nesta segunda-feira (26) e segue até quinta-feira (29), no Centro Integrado de Perícias e Saúde do Servidor, no Centro Cívico.

Durante os quatro dias, são oferecidas consultas ginecológicas e com médico de família, coleta de papanicolau, ultrassonografias das mamas e transvaginais, exames laboratoriais, vacinação e testes rápidos para infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). A programação também inclui atendimento odontológico, orientações de saúde bucal, apoio farmacêutico e auriculoterapia.

A concentração dos serviços foi destacada pelas servidoras que participaram da ação no primeiro dia. Eide Lúcio Machado, de 38 anos, servidora da Secretaria de Saúde, aproveitou a oportunidade para passar por consulta médica e colocar os exames em dia. “É importante ter essa oportunidade, porque, como servidora da saúde, acabamos cuidando dos outros e, muitas vezes, esquecemos de cuidar de nós mesmas”, afirmou.