Conciliar trabalho, compromissos pessoais e cuidados com a saúde pode ser um desafio. Para facilitar o acesso à prevenção, servidoras municipais de Piracicaba contam com consultas, exames e outros serviços de saúde reunidos em um único local. A iniciativa Outubro Rosa em Dose Dupla começou nesta segunda-feira (26) e segue até quinta-feira (29), no Centro Integrado de Perícias e Saúde do Servidor, no Centro Cívico.
Durante os quatro dias, são oferecidas consultas ginecológicas e com médico de família, coleta de papanicolau, ultrassonografias das mamas e transvaginais, exames laboratoriais, vacinação e testes rápidos para infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). A programação também inclui atendimento odontológico, orientações de saúde bucal, apoio farmacêutico e auriculoterapia.
A concentração dos serviços foi destacada pelas servidoras que participaram da ação no primeiro dia. Eide Lúcio Machado, de 38 anos, servidora da Secretaria de Saúde, aproveitou a oportunidade para passar por consulta médica e colocar os exames em dia. “É importante ter essa oportunidade, porque, como servidora da saúde, acabamos cuidando dos outros e, muitas vezes, esquecemos de cuidar de nós mesmas”, afirmou.
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Ação facilita acesso à prevenção e ao cuidado
A possibilidade de realizar procedimentos que estavam pendentes também foi valorizada por Josimary de Fátima Moraes, de 43 anos, copeira terceirizada. Ela realizou exame de sangue e ultrassonografias das mamas e transvaginal. “Achei maravilhoso, estava precisando fazer esses exames. Essa iniciativa ajuda muito as mulheres e facilita o acesso aos cuidados com a saúde”, disse.
Ive Mariane, de 37 anos, escriturária da Procuradoria-Geral, passou por consulta médica, realizou auriculoterapia e recebeu atendimento odontológico. Para ela, a proximidade dos serviços contribui para que mulheres com pouco tempo disponível consigam cuidar da própria saúde. Deise Arruda, de 36 anos, motorista da Secretaria de Administração e Governo, também destacou a facilidade do agendamento após levar exames para avaliação médica e realizar atendimento bucal.
Além dos procedimentos, a iniciativa oferece acolhimento, triagem, orientações e encaminhamentos, com o objetivo de favorecer o acompanhamento dos resultados e a continuidade dos cuidados. A ação é destinada exclusivamente às servidoras públicas municipais da Prefeitura de Piracicaba e reúne diferentes secretarias, além do Fundo Social de Solidariedade.
Os atendimentos ocorrem no Centro Integrado de Perícias e Saúde do Servidor, no Térreo 2 (T2) do Centro Cívico Florivaldo Coelho Prates. Nesta segunda-feira (26), o horário é das 9h às 21h. De terça (27) a quinta-feira (29), os serviços funcionam das 8h às 21h. Os agendamentos podem ser feitos pelo link disponibilizado pela organização.
O encerramento da campanha, na quinta-feira (29), contará com uma programação especial de confraternização, com food trucks, apresentação musical da banda SouEla, maquiagem e trançamento de cabelo. Como parte das ações de conscientização do Outubro Rosa, a fachada do Centro Cívico também recebeu iluminação cênica na cor rosa, em referência à prevenção e aos cuidados com a saúde da mulher.