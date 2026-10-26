Artistas interessados em expor seus trabalhos em Piracicaba podem se inscrever gratuitamente no 55º Salão de Arte Contemporânea (SAC) até 13 de novembro. A iniciativa aceita inscrições individuais e coletivas, abrangendo diferentes campos das artes visuais. Os trabalhos selecionados integrarão uma exposição na Pinacoteca Municipal Miguel Dutra, com abertura marcada para 18 de dezembro de 2026, às 19h. A mostra ficará aberta ao público até 28 de fevereiro de 2027.

As inscrições devem ser realizadas por meio de formulário on-line. Os interessados podem inscrever de três a cinco trabalhos, conforme as regras estabelecidas no regulamento, disponível no mesmo link.

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