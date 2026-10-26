Artistas interessados em expor seus trabalhos em Piracicaba podem se inscrever gratuitamente no 55º Salão de Arte Contemporânea (SAC) até 13 de novembro. A iniciativa aceita inscrições individuais e coletivas, abrangendo diferentes campos das artes visuais. Os trabalhos selecionados integrarão uma exposição na Pinacoteca Municipal Miguel Dutra, com abertura marcada para 18 de dezembro de 2026, às 19h. A mostra ficará aberta ao público até 28 de fevereiro de 2027.
As inscrições devem ser realizadas por meio de formulário on-line. Os interessados podem inscrever de três a cinco trabalhos, conforme as regras estabelecidas no regulamento, disponível no mesmo link.
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A edição de 2026 contará com R$ 21.827,68 destinados pela Prefeitura de Piracicaba e R$ 20.443,75 disponibilizados pela Câmara Municipal para premiar os artistas. Somados, os recursos chegam a R$ 42.271,43.
O processo de seleção será realizado em duas etapas. Na primeira, serão avaliadas as fotografias e os links enviados pelos artistas. Na segunda fase, ocorrerá a seleção final das obras físicas que integrarão a exposição e concorrerão aos prêmios. Os resultados serão comunicados por e-mail aos participantes e publicados no Diário Oficial do Município.
A comissão organizadora desta edição é formada por Ivana Tanaka, Alexander Gimenes, Artelete de Jesus Brito, Fernanda Nepomuceno e Raquel Sanfins Freire. Entre as atribuições do grupo está a definição da Comissão de Seleção e Premiação, composta por três integrantes com especialização comprovada e reconhecimento artístico no cenário nacional. Os nomes indicados também passarão pela avaliação da Secretaria Municipal de Cultura.
No dia 19 de dezembro, às 10h, será realizada a apresentação dos artistas contemplados com o Prêmio Especial de Leitura Pública e Análise de Portfólio. A atividade ocorrerá na Pinacoteca Municipal Miguel Dutra, um dia após a abertura oficial do salão.