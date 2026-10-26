Uma proposta em análise no Senado Federal pode mudar a cobrança do Imposto de Renda para profissionais do magistério que recebem até R$ 10 mil por mês. O Projeto de Lei (PL) 5.143/2025 prevê isenção para docentes da educação básica e do ensino superior, desde que a remuneração seja proveniente exclusivamente da atividade de ensino. A iniciativa ainda não foi aprovada e, portanto, não altera as regras tributárias atualmente aplicadas.

A medida foi apresentada em outubro de 2025 pelo senador Fabiano Contarato (PT-ES) e propõe modificar a Lei nº 7.713/1988, que estabelece regras sobre isenções e deduções do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF). Caso entre em vigor, o benefício poderá alcançar profissionais da rede pública e privada, desde que atendam aos critérios previstos no texto. O limite de R$ 10 mil mensais está relacionado à remuneração docente, e não representa uma faixa geral de isenção para trabalhadores de todas as categorias.

A proposta tem como objetivo contribuir para a valorização da carreira docente, melhorar o poder de compra dos profissionais e estimular a permanência de trabalhadores qualificados nas instituições de ensino. Na justificativa do projeto, o autor também aponta a diferença de remuneração entre professores e outros profissionais com formação de nível superior como um dos fatores que tornam a carreira menos atrativa. Os resultados esperados, porém, dependem da aprovação e da implementação da medida.