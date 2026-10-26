Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi reeleito presidente da República neste domingo (25), para o mandato de 2027 a 2030. Entre as propostas apresentadas para o próximo governo, a causa animal aparece associada à sustentabilidade ambiental, com compromissos voltados à castração de cães e gatos, à identificação dos animais e ao enfrentamento dos maus-tratos. As diretrizes estão no plano de governo registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Uma das principais propostas é ampliar o Programa Nacional de Proteção e Manejo Populacional Ético de Cães e Gatos, o ProPatinhas, com o fortalecimento das caravanas de castração. A iniciativa busca expandir as ações de controle populacional dos animais e contribuir para prevenir o abandono e a reprodução descontrolada. O programa também prevê dar continuidade ao SinPatinhas, cadastro nacional de cães e gatos, utilizado para ampliar a identificação e o registro dos animais.

Outra medida mencionada é a realização de uma nova edição da Conferência Nacional de Direitos dos Animais, prevista para 2028. Segundo o documento, o encontro deverá funcionar como espaço permanente de diálogo entre os diferentes níveis de governo e a sociedade, com o objetivo de orientar a formulação das políticas públicas de proteção animal.