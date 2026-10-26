26 de outubro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
MONITORAMENTO

Rio Capivari baixa, mas três pontos seguem interditados

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução: Prefeitura de Capivari
Após atingir 3 metros no domingo (25), o Rio Capivari apresentou redução no nível nesta segunda-feira (26). A Defesa Civil mantém o Estado de Alerta e monitora as áreas de risco em Capivari.
Após atingir 3 metros no domingo (25), o Rio Capivari apresentou redução no nível nesta segunda-feira (26). A Defesa Civil mantém o Estado de Alerta e monitora as áreas de risco em Capivari.

O nível do Rio Capivari continua baixando em Capivari e chegou a 2,54 metros na manhã desta segunda-feira (26). A medição foi realizada pela Defesa Civil às 6h12. Apesar da redução, o rio permanece acima da cota de extravasamento, fixada em 2,35 metros, e o município segue em Estado de Alerta.

Na noite de domingo (25), às 19h07, o nível havia atingido 3 metros. A diferença entre as duas medições representa uma queda de 46 centímetros. Mesmo com o recuo da água, as equipes municipais continuam acompanhando a situação, principalmente nas áreas mais vulneráveis a alagamentos.

A elevação do rio ocorreu após uma forte chuva localizada registrada entre a noite de sábado (24) e a madrugada de domingo (25). De acordo com a Defesa Civil, o volume de precipitação ultrapassou 80 milímetros em um curto intervalo de tempo, contribuindo para a subida do nível do rio e os transtornos registrados no município.

VEJA MAIS :

Três pontos continuam interditados

Com a diminuição do nível da água, parte das vias que haviam sido interditadas foi liberada. Até a manhã desta segunda-feira, no entanto, três pontos permaneciam fechados para a circulação de veículos e pedestres.

As interdições estão nos seguintes locais:

  • Rua Miguel Assad, no bairro Nova Aparecida;
  • Rua João Moretto, no bairro Moreto;
  • Cruzamento das ruas João Vaz e Antônio Pires, na região central.

A orientação é que motoristas e pedestres respeitem as sinalizações e as determinações das equipes que atuam nas áreas afetadas. A Defesa Civil também recomenda o uso de rotas alternativas e alerta para que ninguém tente atravessar ruas alagadas ou trechos com correnteza.

Mesmo quando a água começa a recuar, as condições das vias precisam ser avaliadas antes da liberação, já que o alagamento pode comprometer a segurança de quem circula pelos locais.

Município permanece em Estado de Alerta

A redução do nível do Rio Capivari não encerra o monitoramento preventivo. Como a água permanece acima da cota de extravasamento, a Defesa Civil continua acompanhando as medições e as condições das áreas de risco para avaliar a necessidade de novas medidas.

Os moradores, especialmente aqueles que vivem em regiões sujeitas a alagamentos, devem permanecer atentos aos comunicados oficiais e seguir as orientações das equipes municipais. A situação pode mudar conforme as condições do rio e a ocorrência de novas chuvas.

A Prefeitura de Capivari informou que continuará divulgando atualizações pelos canais oficiais. A liberação dos pontos interditados depende da avaliação das condições de segurança.

Telefones de emergência

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelos telefones 199 e (19) 3492-3186. A Guarda Civil atende pelo número 153 e pelo WhatsApp (19) 3491-1311. O Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo telefone 193. Os serviços de emergência funcionam 24 horas por dia, todos os dias da semana.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários