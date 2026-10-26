O nível do Rio Capivari continua baixando em Capivari e chegou a 2,54 metros na manhã desta segunda-feira (26). A medição foi realizada pela Defesa Civil às 6h12. Apesar da redução, o rio permanece acima da cota de extravasamento, fixada em 2,35 metros, e o município segue em Estado de Alerta.
Na noite de domingo (25), às 19h07, o nível havia atingido 3 metros. A diferença entre as duas medições representa uma queda de 46 centímetros. Mesmo com o recuo da água, as equipes municipais continuam acompanhando a situação, principalmente nas áreas mais vulneráveis a alagamentos.
A elevação do rio ocorreu após uma forte chuva localizada registrada entre a noite de sábado (24) e a madrugada de domingo (25). De acordo com a Defesa Civil, o volume de precipitação ultrapassou 80 milímetros em um curto intervalo de tempo, contribuindo para a subida do nível do rio e os transtornos registrados no município.
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Três pontos continuam interditados
Com a diminuição do nível da água, parte das vias que haviam sido interditadas foi liberada. Até a manhã desta segunda-feira, no entanto, três pontos permaneciam fechados para a circulação de veículos e pedestres.
As interdições estão nos seguintes locais:
- Rua Miguel Assad, no bairro Nova Aparecida;
- Rua João Moretto, no bairro Moreto;
- Cruzamento das ruas João Vaz e Antônio Pires, na região central.
A orientação é que motoristas e pedestres respeitem as sinalizações e as determinações das equipes que atuam nas áreas afetadas. A Defesa Civil também recomenda o uso de rotas alternativas e alerta para que ninguém tente atravessar ruas alagadas ou trechos com correnteza.
Mesmo quando a água começa a recuar, as condições das vias precisam ser avaliadas antes da liberação, já que o alagamento pode comprometer a segurança de quem circula pelos locais.
Município permanece em Estado de Alerta
A redução do nível do Rio Capivari não encerra o monitoramento preventivo. Como a água permanece acima da cota de extravasamento, a Defesa Civil continua acompanhando as medições e as condições das áreas de risco para avaliar a necessidade de novas medidas.
Os moradores, especialmente aqueles que vivem em regiões sujeitas a alagamentos, devem permanecer atentos aos comunicados oficiais e seguir as orientações das equipes municipais. A situação pode mudar conforme as condições do rio e a ocorrência de novas chuvas.
A Prefeitura de Capivari informou que continuará divulgando atualizações pelos canais oficiais. A liberação dos pontos interditados depende da avaliação das condições de segurança.
Telefones de emergência
Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelos telefones 199 e (19) 3492-3186. A Guarda Civil atende pelo número 153 e pelo WhatsApp (19) 3491-1311. O Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo telefone 193. Os serviços de emergência funcionam 24 horas por dia, todos os dias da semana.