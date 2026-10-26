O nível do Rio Capivari continua baixando em Capivari e chegou a 2,54 metros na manhã desta segunda-feira (26). A medição foi realizada pela Defesa Civil às 6h12. Apesar da redução, o rio permanece acima da cota de extravasamento, fixada em 2,35 metros, e o município segue em Estado de Alerta.

Na noite de domingo (25), às 19h07, o nível havia atingido 3 metros. A diferença entre as duas medições representa uma queda de 46 centímetros. Mesmo com o recuo da água, as equipes municipais continuam acompanhando a situação, principalmente nas áreas mais vulneráveis a alagamentos.

A elevação do rio ocorreu após uma forte chuva localizada registrada entre a noite de sábado (24) e a madrugada de domingo (25). De acordo com a Defesa Civil, o volume de precipitação ultrapassou 80 milímetros em um curto intervalo de tempo, contribuindo para a subida do nível do rio e os transtornos registrados no município.