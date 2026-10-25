O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro afirmou que pretende pedir a anulação do segundo turno das eleições, em meio à polêmica envolvendo a ampliação do horário de votação para as 19h em todo o país. A medida foi determinada pelo ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), após denúncias de problemas no transporte público em municípios brasileiros.

A possibilidade de anulação, porém, envolve obstáculos jurídicos. Especialistas em Direito Eleitoral avaliam que mudanças nas regras durante o dia da votação podem gerar questionamentos, mas uma nova eleição dependeria de decisão da Justiça e da análise dos impactos sobre o resultado.

Mudança no horário gera questionamentos

A decisão do STF ocorreu após relatos de redução da circulação de ônibus em cidades como Salvador e Feira de Santana, na Bahia. A medida buscou ampliar o tempo disponível para que eleitores afetados por dificuldades de transporte conseguissem votar.