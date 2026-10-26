O senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato derrotado no segundo turno das eleições presidenciais de 2026, afirmou na noite deste domingo (25) que não reconhece o resultado das urnas e que pretende recorrer à Justiça para pedir a anulação do pleito. A declaração foi feita em Brasília, após a confirmação da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que foi reeleito presidente da República com uma diferença superior a 4,4 milhões de votos.
Flávio contestou a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin, que determinou a extensão do horário de votação até as 19h em razão de dificuldades enfrentadas por eleitores para chegar aos locais de votação. O senador argumentou que a medida comprometeu a igualdade entre os candidatos e questionou a aplicação da determinação em seções eleitorais que já haviam encerrado os trabalhos.
“É impossível reconhecer o resultado das eleições no contexto como essas coisas aconteceram. Vamos usar nosso jurídico, vamos pedir a anulação dessas eleições. A gente não está aqui para brincadeira. Não vou aceitar que essa regra tenha mudado em cima do jogo”, afirmou Flávio em declaração à imprensa, ao lado de aliados, em frente ao comitê de campanha.
O senador também criticou a atuação de Zanin, alegando que a decisão foi tomada durante a votação e teria prejudicado a igualdade de condições entre os eleitores de diferentes regiões do país.
Segundo Flávio, a extensão do horário não ocorreu de maneira uniforme, já que algumas urnas haviam sido encerradas antes da divulgação da determinação. O candidato afirmou que não seria possível saber quantos votos poderia ter recebido caso a votação tivesse sido ampliada em outras localidades.
Após o pronunciamento, Flávio deixou o local sem responder às perguntas dos jornalistas. Na ocasião, não apresentou publicamente detalhes sobre os fundamentos jurídicos que pretende utilizar no pedido de anulação.
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Por que o horário de votação foi prorrogado?
A decisão foi tomada pelo ministro Cristiano Zanin, do STF, após relatos de dificuldades no transporte de eleitores, especialmente em cidades da Bahia e em São Paulo. A medida determinou inicialmente a extensão do horário de votação até as 19h em todo o país.
O contexto da decisão, porém, envolve pedidos apresentados pelas duas campanhas presidenciais. A equipe de Lula solicitou a ampliação do horário diante de problemas relacionados ao transporte público. Já a campanha de Flávio Bolsonaro também havia recorrido ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), pedindo mais tempo de votação em municípios de São Paulo, Paraná e Santa Catarina, citando fortes chuvas, alagamentos, interdições e falta de energia.
A decisão de Zanin foi divulgada próximo das 17h, horário previsto para o encerramento da votação. Com isso, algumas seções eleitorais já haviam concluído os procedimentos de fechamento das urnas quando receberam a determinação.
TSE limitou extensão às seções ainda abertas
Após receber informações de que diversas urnas já haviam sido encerradas e de que os boletins de urna tinham sido emitidos, o ministro Cristiano Zanin esclareceu que a prorrogação deveria ser aplicada somente às seções que ainda estavam abertas.
O presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, orientou os tribunais regionais eleitorais a manterem essas seções em funcionamento até as 19h. Nas urnas já encerradas, os votos registrados seriam computados normalmente.
Em comunicado divulgado no domingo, o TSE informou que a votação continuaria apenas nos locais em que os trabalhos ainda não haviam sido encerrados às 17h. A Corte também anunciou que retomaria o recebimento dos boletins de urna, a totalização dos votos e a divulgação dos resultados após as 19h.
A medida buscou conciliar o cumprimento da determinação judicial com os procedimentos já realizados nas seções eleitorais que haviam concluído a votação.
Resultado da eleição
Lula foi reeleito presidente da República com 51,79% dos votos válidos, o equivalente a mais de 64,2 milhões de votos. Flávio Bolsonaro recebeu cerca de 59,8 milhões de votos, correspondentes a 48,21% dos válidos. A diferença entre os candidatos foi de aproximadamente 4,4 milhões de votos.
O anúncio de Flávio sobre a intenção de pedir a anulação do pleito abre uma nova etapa de contestação política e jurídica após a divulgação do resultado. A eventual anulação dependerá da apresentação de argumentos formais e da análise das autoridades competentes da Justiça Eleitoral.
Até o pronunciamento, o senador havia anunciado a intenção de recorrer, mas não detalhou publicamente quais provas ou fundamentos jurídicos sustentariam o pedido.