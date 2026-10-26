O senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato derrotado no segundo turno das eleições presidenciais de 2026, afirmou na noite deste domingo (25) que não reconhece o resultado das urnas e que pretende recorrer à Justiça para pedir a anulação do pleito. A declaração foi feita em Brasília, após a confirmação da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que foi reeleito presidente da República com uma diferença superior a 4,4 milhões de votos.

Flávio contestou a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin, que determinou a extensão do horário de votação até as 19h em razão de dificuldades enfrentadas por eleitores para chegar aos locais de votação. O senador argumentou que a medida comprometeu a igualdade entre os candidatos e questionou a aplicação da determinação em seções eleitorais que já haviam encerrado os trabalhos.

“É impossível reconhecer o resultado das eleições no contexto como essas coisas aconteceram. Vamos usar nosso jurídico, vamos pedir a anulação dessas eleições. A gente não está aqui para brincadeira. Não vou aceitar que essa regra tenha mudado em cima do jogo”, afirmou Flávio em declaração à imprensa, ao lado de aliados, em frente ao comitê de campanha.