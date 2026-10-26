No primeiro discurso após ser reeleito presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prometeu mudanças na forma de governar o Brasil, com maior participação popular nas decisões e ampliação da comunicação direta com a população. Entre as prioridades anunciadas estão investimentos em economia digital, educação, saúde e preservação ambiental, além do avanço na discussão sobre segurança pública.

Com 100% das urnas apuradas, Lula recebeu mais de 64,2 milhões de votos, o equivalente a 51,79% dos votos válidos, segundo os dados apresentados na apuração eleitoral.

“Essa eleição me ensinou muitas lições. Quero dizer que vamos mudar o jeito de governar este país. Vamos fazer o povo participar mais das nossas decisões. Quero dizer que a comunicação digital vai ganhar um espaço muito grande no meu governo”, afirmou o presidente em São Paulo.