A vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições presidenciais, realizado neste domingo (25), provocou diferentes reações entre políticos que disputaram o primeiro turno. Enquanto alguns reconheceram o resultado das urnas, outros fizeram críticas à condução da campanha e ao cenário político brasileiro.

O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), que concorreu à Presidência no primeiro turno e declarou apoio a Flávio Bolsonaro na etapa final da disputa, contestou o processo eleitoral e fez acusações contra a campanha petista sem apresentar provas. Já o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), afirmou que defendia uma renovação política, mas reconheceu a decisão da maioria dos eleitores.

O ex-candidato Renan Santos (Missão), por sua vez, descartou a possibilidade de fraude eleitoral e avaliou que a rejeição ao bolsonarismo teve peso no resultado. Augusto Cury, que havia demonstrado apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro no segundo turno, não havia publicado manifestação sobre a vitória de Lula até a publicação desta reportagem.