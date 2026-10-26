Os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), parabenizaram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela reeleição e defenderam a união dos brasileiros. O pronunciamento conjunto foi realizado na noite deste domingo (25), em Brasília, após a confirmação do resultado do segundo turno das eleições presidenciais de 2026.

Durante a declaração à imprensa, os líderes do Congresso Nacional ressaltaram a importância de reduzir a polarização política e fortalecer o diálogo entre os diferentes setores da sociedade. Motta afirmou que a vitória nas urnas representa uma oportunidade para o presidente reeleito buscar a conciliação nacional e conduzir o governo para todos os brasileiros.

O presidente da Câmara também defendeu que Lula avalie os acertos e os erros de sua gestão e reconheça os pontos que precisam ser aprimorados no próximo mandato. “Quero que o presidente reeleito possa fazer uma avaliação dos seus acertos, mas também dos erros cometidos. Nós somos humanos e precisamos nesse momento fazer uma autoavaliação daquilo que precisa ser melhorado”, afirmou Motta.