Os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), parabenizaram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela reeleição e defenderam a união dos brasileiros. O pronunciamento conjunto foi realizado na noite deste domingo (25), em Brasília, após a confirmação do resultado do segundo turno das eleições presidenciais de 2026.
Durante a declaração à imprensa, os líderes do Congresso Nacional ressaltaram a importância de reduzir a polarização política e fortalecer o diálogo entre os diferentes setores da sociedade. Motta afirmou que a vitória nas urnas representa uma oportunidade para o presidente reeleito buscar a conciliação nacional e conduzir o governo para todos os brasileiros.
O presidente da Câmara também defendeu que Lula avalie os acertos e os erros de sua gestão e reconheça os pontos que precisam ser aprimorados no próximo mandato. “Quero que o presidente reeleito possa fazer uma avaliação dos seus acertos, mas também dos erros cometidos. Nós somos humanos e precisamos nesse momento fazer uma autoavaliação daquilo que precisa ser melhorado”, afirmou Motta.
Na avaliação do deputado, o país chega ao fim do processo eleitoral marcado pela divisão política. Ele disse esperar que o resultado abra espaço para uma nova etapa de diálogo e entendimento. “Nós temos um Brasil dividido, que passou, infelizmente, os últimos quatro anos radicalizado. Com essa vitória de hoje, penso que o presidente tem uma nova oportunidade de conciliar o país, olhar para frente e governar para todos os brasileiros”, declarou.
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Alcolumbre destaca fortalecimento das instituições
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também parabenizou Lula e afirmou que a pacificação nacional deverá estar entre os principais desafios do novo mandato. Para ele, além dos compromissos assumidos durante a campanha, o presidente precisará trabalhar para aproximar os brasileiros e preservar a estabilidade democrática.
“Eu tenho muita confiança que o presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva terá uma grande missão, além de todas que ele assumiu como compromisso eleitoral, político ou de campanha: unir o Brasil, pacificar o Brasil, fortalecer as instituições democráticas”, afirmou.
Alcolumbre também ressaltou que a manutenção da força das instituições é fundamental para o funcionamento da democracia brasileira. “A ninguém interessa o enfraquecimento das instituições”, acrescentou.
A manifestação dos presidentes das duas Casas legislativas ocorre em um momento de expectativa sobre a relação entre o Executivo e o Congresso Nacional no próximo mandato. O diálogo entre os Poderes será importante para a discussão de propostas e a aprovação de projetos que dependem de análise dos parlamentares.
Fachin pede serenidade e responsabilidade
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, também se manifestou após a confirmação do resultado eleitoral. Em nota, ele defendeu serenidade, responsabilidade e compromisso com o país.
Fachin ressaltou que o Brasil precisa de paz, estabilidade institucional e respostas concretas às demandas da sociedade.
A manifestação do presidente do STF se soma aos apelos por pacificação feitos pelos líderes do Congresso Nacional após o segundo turno. As declarações destacam a importância do funcionamento das instituições democráticas e da busca por soluções para os desafios nacionais no próximo período de governo.