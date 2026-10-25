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SEGUNDO TURNO

Professora Bebel vota no Colégio Piracicabano, no Centro

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: < 1 min
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A deputada estadual Professora Bebel (PT) votou na tarde deste domingo (25), durante o segundo turno das eleições presidenciais, no Colégio Piracicabano, no Centro de Piracicaba.

Bebel foi reeleita deputada estadual com 142.001 votos em todo o Estado de São Paulo. Em Piracicaba, recebeu 20.062 votos e terminou como a candidata a deputada estadual mais votada do município, garantindo seu terceiro mandato consecutivo na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).

A deputada afirmou que pretende manter o trabalho voltado principalmente nas áreas de educação e saúde durante o próximo mandato.

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