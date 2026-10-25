25 de outubro de 2026
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Mesmo com tempo chuvoso, eleição começa tranquila em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Claudinho Coradini/ Pira1 Conteudo
O movimento está tranquilo na manhã deste domingo nos cartórios eleitorais.
O movimento está tranquilo na manhã deste domingo nos cartórios eleitorais.

 Mesmo com o tempo chuvoso, o segundo turno das eleições começou de forma tranquila neste domingo (25), em Piracicaba.

 Diferentemente do primeiro turno, quando alguns locais registraram lentidão, a votação transcorre com boa fluidez nas primeiras horas do dia.

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 Muitos eleitores optaram por votar logo pela manhã, o que provocou boa movimentação em alguns colégios eleitorais. Apesar disso, a agilidade no atendimento e nas urnas contribuiu para evitar a formação de grandes filas.

Na Escola Mirandolina de Almeida Canto, que enfrentou lentidão durante a votação no primeiro turno, o cenário foi diferente neste domingo. O local registrou bom fluxo nas primeiras horas da manhã, mas os eleitores conseguiram votar com fluidez e sem filas significativas.

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