Mesmo com o tempo chuvoso, o segundo turno das eleições começou de forma tranquila neste domingo (25), em Piracicaba.
Diferentemente do primeiro turno, quando alguns locais registraram lentidão, a votação transcorre com boa fluidez nas primeiras horas do dia.
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Muitos eleitores optaram por votar logo pela manhã, o que provocou boa movimentação em alguns colégios eleitorais. Apesar disso, a agilidade no atendimento e nas urnas contribuiu para evitar a formação de grandes filas.
Na Escola Mirandolina de Almeida Canto, que enfrentou lentidão durante a votação no primeiro turno, o cenário foi diferente neste domingo. O local registrou bom fluxo nas primeiras horas da manhã, mas os eleitores conseguiram votar com fluidez e sem filas significativas.