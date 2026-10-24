24 de outubro de 2026
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VÍDEO:ACIDENTE GRAVE

Guindaste cai sobre linha do monotrilho e é atingido por trem

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Com o impacto da batida, o guindaste caiu sobre a avenida.
Com o impacto da batida, o guindaste caiu sobre a avenida.

  Um acidente assustou motoristas e passageiros na manhã deste sábado (24), na Avenida Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello, na Zona Leste de São Paulo. Um guindaste tombou sobre a estrutura da Linha 15-Prata do monotrilho e acabou sendo atingido por um trem que passava pelo local.

 Com o impacto, parte do equipamento caiu sobre a avenida e atingiu a rede elétrica. Carros e motocicletas que circulavam pela região quase foram atingidos. O guindaste também acertou veículos que estavam estacionados.

O operador do equipamento ficou ferido e recebeu atendimento no local. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil foram mobilizadas para atender à ocorrência.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o momento em que o trem atinge o guindaste, que já estava tombado e apoiado na estrutura do monotrilho.

As circunstâncias do acidente e a existência de outros danos à estrutura do monotrilho ainda dependem de esclarecimentos.

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