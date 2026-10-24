Um acidente assustou motoristas e passageiros na manhã deste sábado (24), na Avenida Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello, na Zona Leste de São Paulo. Um guindaste tombou sobre a estrutura da Linha 15-Prata do monotrilho e acabou sendo atingido por um trem que passava pelo local.

Com o impacto, parte do equipamento caiu sobre a avenida e atingiu a rede elétrica. Carros e motocicletas que circulavam pela região quase foram atingidos. O guindaste também acertou veículos que estavam estacionados.

O operador do equipamento ficou ferido e recebeu atendimento no local. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil foram mobilizadas para atender à ocorrência.