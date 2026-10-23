O nível do Rio Piracicaba chegou a 2,35 metros na tarde desta sexta-feira (23), depois das chuvas que atingiram a cidade entre quinta-feira (22) e a madrugada desta sexta. Nesse período, o rio subiu quase um metro e a previsão de mais chuva nos próximos dias mantém a possibilidade de uma nova elevação.
Segundo a previsão meteorológica, o tempo deve continuar chuvoso durante o fim de semana e ao longo da próxima semana. Com isso, o volume de água que chega ao rio pode aumentar, provocando novas mudanças no nível.
Saiba mais:
A subida acontece após as precipitações registradas em Piracicaba nos últimos dias. Além da chuva que cai diretamente na cidade, a água que escoa de outros municípios e áreas da bacia hidrográfica também pode contribuir para o aumento do nível do manancial.
Mesmo quando a chuva diminui ou para em Piracicaba, o rio ainda pode continuar subindo. Isso ocorre porque a água acumulada em outras áreas leva um tempo para chegar ao curso do rio. Por esse motivo, o nível pode apresentar novas alterações nas próximas horas e nos próximos dias.
A situação também merece atenção de quem frequenta as áreas próximas ao manancial, como a Rua do Porto e a avenida Beira Rio. Em períodos de chuva, as condições do rio podem mudar rapidamente, e o acompanhamento do nível da água ajuda a identificar possíveis alterações nas regiões próximas às margens.
A previsão de continuidade das chuvas mantém o alerta para possíveis novas elevações. O comportamento do rio dependerá da quantidade de precipitação registrada em Piracicaba e nas cidades da região durante os próximos dias.
Com a chegada de mais chuva prevista para o fim de semana e a próxima semana, a tendência do nível do Rio Piracicaba será definida conforme o volume de água que chegar ao leito. Até a tarde desta sexta-feira (23), a medição era de 2,35 metros, após uma subida de quase um metro desde o início do período de chuvas.
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