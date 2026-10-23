A situação também merece atenção de quem frequenta as áreas próximas ao manancial, como a Rua do Porto e a avenida Beira Rio. Em períodos de chuva, as condições do rio podem mudar rapidamente, e o acompanhamento do nível da água ajuda a identificar possíveis alterações nas regiões próximas às margens.

A previsão de continuidade das chuvas mantém o alerta para possíveis novas elevações. O comportamento do rio dependerá da quantidade de precipitação registrada em Piracicaba e nas cidades da região durante os próximos dias.

Com a chegada de mais chuva prevista para o fim de semana e a próxima semana, a tendência do nível do Rio Piracicaba será definida conforme o volume de água que chegar ao leito. Até a tarde desta sexta-feira (23), a medição era de 2,35 metros, após uma subida de quase um metro desde o início do período de chuvas.