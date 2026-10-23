A Diocese de Piracicaba realiza, no dia 2 de novembro, uma programação especial para o Dia de Finados, data dedicada à memória dos fiéis falecidos. Em Piracicaba, as celebrações serão realizadas no Cemitério Municipal da Saudade e no Cemitério Parque da Ressurreição, com missas em diferentes horários e atividades religiosas ao longo do dia.

A programação reúne momentos de oração e homenagens aos entes queridos, tradição que leva milhares de pessoas aos cemitérios todos os anos. Além das celebrações religiosas, o Cemitério Parque da Ressurreição terá confissões e serviços gratuitos de saúde, como aferição da pressão arterial e medição da glicemia.

A data também contará com atividades em capelas e igrejas matrizes de outras cidades que integram o território diocesano. Os horários são organizados conforme cada Região Pastoral.