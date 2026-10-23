A Diocese de Piracicaba realiza, no dia 2 de novembro, uma programação especial para o Dia de Finados, data dedicada à memória dos fiéis falecidos. Em Piracicaba, as celebrações serão realizadas no Cemitério Municipal da Saudade e no Cemitério Parque da Ressurreição, com missas em diferentes horários e atividades religiosas ao longo do dia.
A programação reúne momentos de oração e homenagens aos entes queridos, tradição que leva milhares de pessoas aos cemitérios todos os anos. Além das celebrações religiosas, o Cemitério Parque da Ressurreição terá confissões e serviços gratuitos de saúde, como aferição da pressão arterial e medição da glicemia.
A data também contará com atividades em capelas e igrejas matrizes de outras cidades que integram o território diocesano. Os horários são organizados conforme cada Região Pastoral.
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DATA É MARCADA PELA FÉ E PELA ESPERANÇA
Para a Igreja Católica, o Dia de Finados é uma ocasião de oração pelos falecidos e de reflexão sobre a vida, a morte e a esperança na ressurreição. A celebração busca oferecer conforto espiritual às famílias que enfrentam a saudade de parentes e amigos, além de reforçar a crença na vida eterna.
A tradição de dedicar um dia à memória dos mortos ganhou força na Igreja Ocidental por volta do século X, especialmente com a atuação de São Odilo de Cluny, abade beneditino que incentivou a realização de orações anuais pelos fiéis falecidos.
A comemoração também está relacionada ao princípio da Comunhão dos Santos, doutrina católica que expressa a união espiritual entre os fiéis vivos, aqueles que estão no Céu e as almas que, segundo a fé católica, passam por um processo de purificação.
Nesse contexto, as orações pelos mortos são compreendidas como um gesto de caridade espiritual. A visita aos cemitérios, a participação nas missas, a recitação de terços e a colocação de flores são práticas tradicionais que ajudam os fiéis a recordar as pessoas que morreram e a expressar a fé.
CEMITÉRIO MUNICIPAL DA SAUDADE TERÁ MISSAS PELA MANHÃ
No Cemitério Municipal da Saudade, em Piracicaba, serão celebradas duas missas no Dia de Finados, às 7h e às 9h. As celebrações ocorrerão na Capela São Miguel Arcanjo, localizada dentro do cemitério.
O espaço fica na Avenida Piracicamirim, 2201, no bairro Vila Monteiro. A programação oferece aos visitantes a oportunidade de participar das celebrações e dedicar um momento à oração pelos familiares e amigos falecidos.
PARQUE DA RESSURREIÇÃO TERÁ CELEBRAÇÕES AO LONGO DO DIA
No Cemitério Parque da Ressurreição, a programação será realizada na Capela da Ressurreição, com missas previstas para as 7h, 9h, 11h e 16h.
Além das celebrações eucarísticas, às 15h haverá recitação do terço e Ofício das Leituras, atividade de oração da tradição católica. O local também disponibilizará confissões durante todo o dia, permitindo que os fiéis procurem o sacramento da reconciliação.
A programação inclui serviços gratuitos para os visitantes. Serão oferecidas aferição da pressão arterial e medição da glicemia, além de distribuição gratuita de pipoca e algodão-doce.
As atividades complementam a programação religiosa e oferecem opções de acolhimento às pessoas que comparecerem ao cemitério durante o feriado.
CELEBRAÇÕES TAMBÉM OCORREM EM OUTRAS CIDADES
Além de Piracicaba, a Diocese prevê celebrações em capelas, paróquias e igrejas matrizes de outras cidades de seu território. A programação é organizada por Regiões Pastorais, que reúnem comunidades católicas de diferentes municípios.
A orientação para os fiéis é verificar os horários e os locais das celebrações correspondentes à comunidade que pretendem visitar.
O Dia de Finados é tradicionalmente marcado pela reunião de famílias nos cemitérios para prestar homenagens, recordar histórias e manter viva a memória de quem morreu. Para os católicos, a data também representa a oportunidade de renovar a fé e encontrar consolo na esperança da ressurreição.