A Prefeitura de Piracicaba iniciou a reforma do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do Jardim São Paulo. Durante a execução das obras, o atendimento à população foi transferido temporariamente para outro endereço, na região central da cidade. A intervenção prevê melhorias na estrutura física e na infraestrutura tecnológica da unidade.
O CRAS está localizado originalmente na rua Professor Felinto de Brito, 366, no Jardim São Paulo. Enquanto os serviços são realizados no imóvel, os usuários devem procurar atendimento na rua Joaquim André, 895, no Centro.
Para esclarecer dúvidas e obter informações sobre os serviços, a população pode entrar em contato com a unidade pelo telefone (19) 99752-7246. A mudança temporária também é comunicada por meio de cartazes instalados no local original, com a indicação do novo endereço.
A transferência busca garantir a continuidade dos atendimentos oferecidos à população durante o período de reforma, sem que os usuários precisem aguardar a conclusão das intervenções para procurar os serviços da assistência social.
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REPAROS INCLUEM TELHADO E INSTALAÇÕES
As obras são executadas pelas equipes da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, enquanto a unidade integra a estrutura da Secretaria Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social e Família.
Entre os serviços previstos estão adequações nas instalações elétricas e hidráulicas, reparos em pontos de infiltração e manutenção do telhado. As intervenções têm como objetivo melhorar as condições físicas do imóvel e contribuir para o funcionamento adequado dos serviços prestados no local.
A reforma também contempla melhorias na infraestrutura de tecnologia, com a instalação de cabeamentos para fibra óptica e para o novo sistema de telefonia VOIP. A tecnologia permite realizar chamadas telefônicas por meio da internet e deverá substituir gradualmente o sistema convencional utilizado nas unidades municipais.
A previsão da Prefeitura é concluir os reparos externos na próxima semana. Na sequência, também será realizada a pintura da unidade.
OUTRAS UNIDADES TERÃO REFORMAS
O cronograma municipal prevê novas intervenções na rede de assistência social a partir de 15 de novembro. A programação inclui o CRAS Vila Sônia, o CRAS e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) do bairro Mário Dedini, o CREAS I e o Centro POP.
Segundo o planejamento divulgado, a previsão é que as intervenções nessas unidades sejam concluídas até o final do ano.
As obras fazem parte das ações de manutenção e modernização da estrutura física e tecnológica da rede municipal de Assistência Social. A iniciativa abrange equipamentos que oferecem atendimento e acompanhamento a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social, além de serviços especializados destinados a públicos que necessitam de proteção social.
PREFEITURA JÁ ENTREGOU REFORMAS EM QUATRO UNIDADES
Em 21 de agosto de 2026, a Prefeitura entregou as reformas de quatro equipamentos da rede socioassistencial: o CREAS II e os CRAS Novo Horizonte, São José e Piracicamirim.
As melhorias realizadas nessas unidades incluíram pintura, adequações de acessibilidade, manutenção geral e substituição de computadores, cadeiras, portas e mobiliário. Também foram instalados aparelhos de ar-condicionado e realizadas adequações na infraestrutura tecnológica.
A sequência de intervenções busca melhorar as condições de atendimento tanto para a população quanto para os profissionais que trabalham nos equipamentos públicos.
COMO ENTRAR EM CONTATO
Durante a reforma do CRAS Jardim São Paulo, os usuários devem procurar atendimento temporariamente na rua Joaquim André, 895, no Centro de Piracicaba.
O contato direto com a unidade pode ser feito pelo telefone (19) 99752-7246. Para outras informações, a Secretaria Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social e Família atende pelo número (19) 3417-8800.
Serviço
- Unidade: CRAS Jardim São Paulo
- Endereço original: rua Professor Felinto de Brito, 366, Jardim São Paulo
- Endereço temporário: rua Joaquim André, 895, Centro
- Telefone da unidade: (19) 99752-7246
- Secretaria de Assistência Social: (19) 3417-8800