A Prefeitura de Piracicaba iniciou a reforma do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do Jardim São Paulo. Durante a execução das obras, o atendimento à população foi transferido temporariamente para outro endereço, na região central da cidade. A intervenção prevê melhorias na estrutura física e na infraestrutura tecnológica da unidade.

O CRAS está localizado originalmente na rua Professor Felinto de Brito, 366, no Jardim São Paulo. Enquanto os serviços são realizados no imóvel, os usuários devem procurar atendimento na rua Joaquim André, 895, no Centro.

Para esclarecer dúvidas e obter informações sobre os serviços, a população pode entrar em contato com a unidade pelo telefone (19) 99752-7246. A mudança temporária também é comunicada por meio de cartazes instalados no local original, com a indicação do novo endereço.