Moradores e motoristas que circulam pelas ruas Corcovado e Ricardo Melotto, no bairro Santa Teresinha, em Piracicaba, devem receber melhorias na infraestrutura das vias. As obras previstas incluem intervenções na rede de drenagem para melhorar o escoamento da água da chuva e o recapeamento do asfalto. O início dos trabalhos está previsto para a próxima semana, dependendo das condições climáticas.
Os serviços serão realizados no trecho entre as ruas João Eugênio Piedade e Virgílio da Silva Fagundes. O projeto prevê a implantação de novas tubulações, a substituição de parte da rede existente e a instalação de novas bocas de lobo, além da reforma das estruturas já instaladas. Ao todo, serão 1.060 metros de tubulações.
A ampliação da capacidade de drenagem busca reduzir os alagamentos registrados na região. Já o recapeamento pretende recuperar as condições do pavimento, contribuindo para melhorar a circulação e a segurança de quem utiliza as duas ruas diariamente.
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OBRAS POR ETAPAS
Antes do início das intervenções de drenagem e da recuperação do asfalto, o trecho recebeu novas tubulações de água, instaladas pelo Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto). A sequência foi planejada para que as melhorias na infraestrutura subterrânea sejam concluídas antes da aplicação do novo pavimento, evitando a necessidade de abrir o asfalto novamente pouco tempo depois.
A renovação da rede de abastecimento integra um programa mais amplo em Santa Teresinha, que prevê a substituição de 19,7 quilômetros de redes de água e de 2.046 ramais domiciliares, além da implantação de uma nova adutora entre o bairro e o Parque Piracicaba (Balbo). Com investimento de R$ 25,3 milhões, o projeto deve beneficiar diretamente mais de 80 mil pessoas.
Para reduzir os impactos das intervenções na rotina da população, o Semae utiliza métodos que permitem instalar tubulações subterrâneas com menos escavações. Entre eles está a perfuração horizontal direcional. Nos próximos meses, o serviço também prevê utilizar pela primeira vez no sistema de água de Piracicaba a tecnologia Pipe Bursting, que possibilita substituir tubulações antigas com menor necessidade de abertura de valas.
O início das obras nas ruas Corcovado e Ricardo Melotto depende da melhora do tempo e da secagem do solo, condições necessárias para a execução dos serviços. Durante os trabalhos, poderão ocorrer interdições parciais nas vias. A programação será organizada em conjunto com a Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes para reduzir os impactos na circulação de veículos.
Segundo o secretário municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, Luciano Celêncio, o planejamento das intervenções considera o desgaste do pavimento e o aumento do fluxo de veículos na região, associado às obras nos dispositivos viários. A proposta é concluir as melhorias necessárias na rede de água e na drenagem antes de entregar as ruas com asfalto novo e sinalização renovada.