Moradores e motoristas que circulam pelas ruas Corcovado e Ricardo Melotto, no bairro Santa Teresinha, em Piracicaba, devem receber melhorias na infraestrutura das vias. As obras previstas incluem intervenções na rede de drenagem para melhorar o escoamento da água da chuva e o recapeamento do asfalto. O início dos trabalhos está previsto para a próxima semana, dependendo das condições climáticas.

Os serviços serão realizados no trecho entre as ruas João Eugênio Piedade e Virgílio da Silva Fagundes. O projeto prevê a implantação de novas tubulações, a substituição de parte da rede existente e a instalação de novas bocas de lobo, além da reforma das estruturas já instaladas. Ao todo, serão 1.060 metros de tubulações.

A ampliação da capacidade de drenagem busca reduzir os alagamentos registrados na região. Já o recapeamento pretende recuperar as condições do pavimento, contribuindo para melhorar a circulação e a segurança de quem utiliza as duas ruas diariamente.