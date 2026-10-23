Uma caminhada em apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu mais de 7 mil pessoas em Piracicaba, na noite de sexta-feira (23), segundo os organizadores. A mobilização contou com a participação de militantes, professores, trabalhadores de diferentes categorias, estudantes e lideranças políticas da cidade e da região.

A concentração ocorreu no final da tarde, em frente ao escritório da deputada estadual Professora Bebel. De lá, os participantes seguiram pelas ruas da região central, carregando bandeiras, faixas e cartazes em apoio ao presidente.

O trajeto incluiu a rua Treze de Maio e a avenida Beira Rio. A caminhada terminou com um ato público no Largo dos Pescadores, onde os participantes se reuniram para manifestações de apoio à candidatura de Lula no segundo turno das eleições presidenciais, marcado para domingo (25).