Uma caminhada em apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu mais de 7 mil pessoas em Piracicaba, na noite de sexta-feira (23), segundo os organizadores. A mobilização contou com a participação de militantes, professores, trabalhadores de diferentes categorias, estudantes e lideranças políticas da cidade e da região.
A concentração ocorreu no final da tarde, em frente ao escritório da deputada estadual Professora Bebel. De lá, os participantes seguiram pelas ruas da região central, carregando bandeiras, faixas e cartazes em apoio ao presidente.
O trajeto incluiu a rua Treze de Maio e a avenida Beira Rio. A caminhada terminou com um ato público no Largo dos Pescadores, onde os participantes se reuniram para manifestações de apoio à candidatura de Lula no segundo turno das eleições presidenciais, marcado para domingo (25).
PROFESSORA BEBEL PARTICIPA DA MOBILIZAÇÃO
Durante a manifestação, a deputada estadual Professora Bebel afirmou que a caminhada tinha como objetivo fortalecer as mobilizações de rua realizadas em diferentes partes do país em apoio à reeleição do presidente.
A parlamentar também declarou acreditar que a mobilização contribuiria para a vitória de Lula no segundo turno. A afirmação representa a avaliação política da deputada e dos apoiadores que participaram do ato.
A presença de representantes de diferentes categorias profissionais e de lideranças regionais marcou a mobilização, que levou apoiadores da candidatura às ruas centrais de Piracicaba na reta final da campanha eleitoral.
MILITANTES PARTICIPAM DE ATO EM SÃO PAULO
A mobilização em Piracicaba também integra uma agenda de atividades dos apoiadores de Lula nos últimos dias antes da votação. Para este sábado (24), militantes do município têm participação prevista em uma manifestação na capital paulista com a presença do presidente.
O ato ocorre na véspera do segundo turno, período em que as campanhas intensificam as mobilizações e os contatos com eleitores antes do encerramento da disputa nas urnas.