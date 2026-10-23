Uma manifestação em defesa da reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2026 acontece nesta sexta-feira (23), em Piracicaba. O ato teve início às 17h30, na Rua Governador Pedro de Toledo, em frente ao gabinete da deputada estadual Professora Bebel (PT).

A mobilização reúne apoiadores do presidente e tem como objetivo manifestar apoio à continuidade do governo Lula. A concentração ocorreu na região central da cidade, de onde os participantes saíram em caminhada pelas ruas do município.

O percurso segue em direção ao Largo dos Pescadores, definido como destino final da manifestação. O ato faz parte das mobilizações políticas em defesa da reeleição do presidente para as eleições de 2026.