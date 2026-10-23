23 de outubro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
ELEIÇÕES 2026

Manifestação em apoio à reeleição de Lula acontece em Piracicaba

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Foto: Will Baldine/JP
Apoiadores do presidente Lula realizam caminhada pelas ruas de Piracicaba em mobilização pelas eleições de 2026.
Apoiadores do presidente Lula realizam caminhada pelas ruas de Piracicaba em mobilização pelas eleições de 2026.

Uma manifestação em defesa da reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2026 acontece nesta sexta-feira (23), em Piracicaba. O ato teve início às 17h30, na Rua Governador Pedro de Toledo, em frente ao gabinete da deputada estadual Professora Bebel (PT).

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

A mobilização reúne apoiadores do presidente e tem como objetivo manifestar apoio à continuidade do governo Lula. A concentração ocorreu na região central da cidade, de onde os participantes saíram em caminhada pelas ruas do município.

O percurso segue em direção ao Largo dos Pescadores, definido como destino final da manifestação. O ato faz parte das mobilizações políticas em defesa da reeleição do presidente para as eleições de 2026.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários