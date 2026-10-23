Quem precisar utilizar o transporte público para chegar ao local de votação em Piracicaba no domingo (25) poderá viajar de ônibus sem pagar passagem. A gratuidade será válida durante toda a operação, para todos os passageiros, sem necessidade de apresentar título de eleitor ou qualquer outro comprovante.
Todas as linhas municipais funcionarão normalmente, com horários de dias úteis. A operação começa às 4h40 de domingo e segue até as 0h10 de segunda-feira (26), conforme o esquema especial preparado para o segundo turno das eleições.
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Para embarcar, os passageiros deverão entrar pela porta dianteira e passar pela catraca para registrar a entrada, mas nenhum crédito será descontado do cartão. Quem não tiver cartão também poderá utilizar o serviço, com liberação pelo motorista. Nos terminais, o acesso será feito pelos validadores ou, para quem não possuir cartão, com auxílio dos agentes operacionais da Pira Mobilidade.
Os horários das linhas podem ser consultados no site Pira Mobilidade. Mais informações estão disponíveis pelo telefone 0800-121-8484 ou pelo WhatsApp (19) 99635-6587. A loja da empresa estará fechada no domingo.
A frota municipal é 100% acessível. Já o Elevar, serviço de transporte especial destinado a pessoas com deficiência motora severa ou mobilidade reduzida, atenderá passageiros já cadastrados, mediante pré-agendamento e conforme o regulamento vigente.
Trânsito terá interdições na região central
Quem pretende circular de carro pelo Centro também deve ficar atento às mudanças previstas para facilitar o transporte e a distribuição das urnas aos locais de votação.
A Rua Gomes Carneiro será interditada no trecho entre a Avenida Armando de Salles Oliveira e a Rua Benjamin Constant. Também haverá proibição de estacionamento no quarteirão do Cartório Eleitoral, localizado na Avenida Armando de Salles Oliveira, 2.616, incluindo a Rua José Pinto de Almeida, entre a Rua Gomes Carneiro e a Rua Floriano Peixoto.
As restrições estão previstas para começar às 23h nos dias que antecedem a votação. Os dias exatos de início e término das interdições devem ser confirmados com os órgãos responsáveis antes da publicação.
Escolas terão aulas suspensas e reforço na segurança
Na área da educação, 46 escolas municipais tiveram as aulas presenciais suspensas na sexta-feira (23) para preparar as unidades que receberão a votação. Para segunda-feira (26), cada direção avaliará a necessidade de suspender as aulas apenas no período da manhã, caso seja necessário mais tempo para a limpeza dos espaços. As escolas deverão comunicar as decisões às respectivas comunidades.
A Guarda Civil também atuará na segurança dos locais de votação. A partir das 18h de sexta-feira, 18 escolas terão presença fixa de agentes durante o período eleitoral. Nas demais unidades, haverá patrulhamento constante e pontos de parada ao longo do fim de semana.
Quem ainda tiver dúvidas sobre o endereço da seção eleitoral poderá consultar o local de votação no site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP).