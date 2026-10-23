Todas as linhas municipais funcionarão normalmente, com horários de dias úteis. A operação começa às 4h40 de domingo e segue até as 0h10 de segunda-feira (26), conforme o esquema especial preparado para o segundo turno das eleições.

Quem precisar utilizar o transporte público para chegar ao local de votação em Piracicaba no domingo (25) poderá viajar de ônibus sem pagar passagem. A gratuidade será válida durante toda a operação, para todos os passageiros, sem necessidade de apresentar título de eleitor ou qualquer outro comprovante.

Para embarcar, os passageiros deverão entrar pela porta dianteira e passar pela catraca para registrar a entrada, mas nenhum crédito será descontado do cartão. Quem não tiver cartão também poderá utilizar o serviço, com liberação pelo motorista. Nos terminais, o acesso será feito pelos validadores ou, para quem não possuir cartão, com auxílio dos agentes operacionais da Pira Mobilidade.

Os horários das linhas podem ser consultados no site Pira Mobilidade. Mais informações estão disponíveis pelo telefone 0800-121-8484 ou pelo WhatsApp (19) 99635-6587. A loja da empresa estará fechada no domingo.

A frota municipal é 100% acessível. Já o Elevar, serviço de transporte especial destinado a pessoas com deficiência motora severa ou mobilidade reduzida, atenderá passageiros já cadastrados, mediante pré-agendamento e conforme o regulamento vigente.

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