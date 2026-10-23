A arte de Almeida Júnior e as diferentes representações da vida no interior paulista podem ser conhecidas de perto em Piracicaba. A exposição Caipiras: das tropas à moda de viola, instalada na Pinacoteca Municipal Miguel Dutra, reúne obras que ajudam a compreender como os costumes, os personagens e o cotidiano caipira foram retratados nas artes visuais. A entrada é gratuita, e a visitação pode ser feita até 6 de dezembro.

Entre os destaques estão seis trabalhos de Almeida Júnior (1850–1899), artista nascido em Itu que deixou uma contribuição importante para a pintura brasileira ao explorar temas regionais. O conjunto inclui O Violeiro, uma de suas telas mais conhecidas, dois estudos relacionados a Caipira Picando Fumo, a primeira versão de Amolação Interrompida, além de Retrato do Dr. Cesário Motta e Nhá Chica. A seleção permite observar diferentes aspectos da produção do pintor, cuja trajetória também está profundamente ligada à história de Piracicaba.

Realizada pela Pinacoteca de São Paulo em parceria com a Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e da Pinacoteca Miguel Dutra, a mostra reúne 46 obras de 28 artistas do acervo estadual. A programação também conta com 21 trabalhos da coleção municipal, selecionados entre produções de artistas piracicabanos premiados no Salão de Belas Artes da cidade. A iniciativa integra o programa CULTSP na Estrada, que promove ações culturais em diferentes regiões paulistas.