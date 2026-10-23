O Centro de Apoio ao Trabalhador (CAT) de Piracicaba disponibiliza 159 vagas de emprego a partir de segunda-feira (26). As oportunidades estão distribuídas em 63 cargos e contemplam diferentes áreas profissionais, com possibilidade de contratação por empresas de Piracicaba e região. Os salários chegam a R$ 3.740,63.

Vinculado à Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, o CAT reúne oportunidades para candidatos com diferentes níveis de escolaridade e experiência profissional. A lista inclui funções nos setores industrial, comercial, administrativo, de serviços e da construção civil, além de vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCDs).

Entre as funções com maior número de oportunidades estão mecânico industrial sênior, operador de ponte rolante e ajudante de produção, com dez vagas cada. Também há oito vagas para auxiliar de cozinha e sete para manobrista.