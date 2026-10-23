O Centro de Apoio ao Trabalhador (CAT) de Piracicaba disponibiliza 159 vagas de emprego a partir de segunda-feira (26). As oportunidades estão distribuídas em 63 cargos e contemplam diferentes áreas profissionais, com possibilidade de contratação por empresas de Piracicaba e região. Os salários chegam a R$ 3.740,63.
Vinculado à Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, o CAT reúne oportunidades para candidatos com diferentes níveis de escolaridade e experiência profissional. A lista inclui funções nos setores industrial, comercial, administrativo, de serviços e da construção civil, além de vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCDs).
Entre as funções com maior número de oportunidades estão mecânico industrial sênior, operador de ponte rolante e ajudante de produção, com dez vagas cada. Também há oito vagas para auxiliar de cozinha e sete para manobrista.
Para operador de caixa, são oferecidas cinco vagas. O programa de jovem aprendiz também aparece na relação, com cinco oportunidades para a função de auxiliar administrativo.
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VAGAS EXCLUSIVAS PARA PCDs
A lista disponibilizada pelo CAT contempla oportunidades destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência. Entre elas, estão dez vagas para auxiliar operacional de logística, dez para atendente de lanchonete e sete para ajudante de produção II.
As oportunidades ampliam as possibilidades de ingresso no mercado de trabalho para esse público. Os interessados devem consultar os requisitos de cada função no Painel de Vagas da Prefeitura antes de realizar a candidatura.
SALÁRIOS CHEGAM A R$ 3,7 MIL
Entre as remunerações mais altas anunciadas nesta rodada de vagas está a de operador de retroescavadeira, com salário de R$ 3.740,63.
Na sequência, aparece a função de motorista carreteiro, com remuneração de R$ 3.566,70. Para pedreiro, o salário informado é de R$ 3.072,94.
A relação também inclui oportunidades para ajudante geral, auxiliar de limpeza, consultor de vendas, gerente de vendas, soldador, eletricista, assistente de loja, assistente de engenharia, balconista e estoquista, entre outras funções.
Como os requisitos variam de acordo com o cargo, os candidatos devem verificar as exigências de escolaridade, experiência e demais qualificações necessárias para concorrer às vagas.
COMO SE CANDIDATAR
Os interessados podem consultar a relação completa de oportunidades no Painel de Vagas, disponível no site da Prefeitura de Piracicaba, pelo endereço: piracicaba.sp.gov.br/servicos/painel-de-vagas/.
As vagas permanecem disponíveis até o limite de encaminhamentos e podem ser encerradas a qualquer momento, conforme solicitação das empresas contratantes. Por isso, a recomendação é consultar a lista atualizada e conferir os requisitos antes de iniciar o processo de candidatura.
O CAT está localizado no Térreo 1 do Centro Cívico, na rua Antônio Corrêa Barbosa, 2.233, em Piracicaba. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (19) 3437-2221 ou pelo telefone (19) 3431-8500.