Dezoito profissionais da Rede Municipal de Ensino de Piracicaba receberam o Prêmio Educador do Ano em uma cerimônia realizada na noite de quarta-feira (21), na Secretaria Municipal de Educação. O evento também homenageou quatro diretores escolares pelo Dia do Diretor e da Diretora de Escola, além de reconhecer outros profissionais ligados à área educacional.

A diretora Sandra Regina de Souza, da EM Prof. Fábio de Souza Maria, foi escolhida para representar os educadores premiados. Com 28 anos de magistério, ela destacou a importância da homenagem e o compromisso dos profissionais com a educação pública. “Essa premiação é o reconhecimento de uma trajetória construída com dedicação, compromisso e, acima de tudo, amor à educação pública”, afirmou.