Dezoito profissionais da Rede Municipal de Ensino de Piracicaba receberam o Prêmio Educador do Ano em uma cerimônia realizada na noite de quarta-feira (21), na Secretaria Municipal de Educação. O evento também homenageou quatro diretores escolares pelo Dia do Diretor e da Diretora de Escola, além de reconhecer outros profissionais ligados à área educacional.
A diretora Sandra Regina de Souza, da EM Prof. Fábio de Souza Maria, foi escolhida para representar os educadores premiados. Com 28 anos de magistério, ela destacou a importância da homenagem e o compromisso dos profissionais com a educação pública. “Essa premiação é o reconhecimento de uma trajetória construída com dedicação, compromisso e, acima de tudo, amor à educação pública”, afirmou.
Sandra também ressaltou que o trabalho dos educadores envolve acolher, cuidar e ensinar, contribuindo para a formação das crianças e para a construção de uma sociedade melhor. Durante a cerimônia, o vereador Pedro Kawai, responsável pela iniciativa do Prêmio Educador do Ano, destacou o papel dos profissionais na formação dos estudantes e afirmou que a homenagem reconhece a dedicação diária nas escolas.
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Veja quem recebeu o Prêmio Educador do Ano
Na Educação Infantil, foram homenageadas Alessandra Beniana Capistrano Martins, Joseane Jaqueline Mathias Santos, Natália Maniero Peruchi e Pamela Caroline Pereira. No Ensino Fundamental, receberam o prêmio Cirlene Aparecida Leite Siqueira Santos, Mariana Verdi Lopes, Sandra Regina de Souza e Viviane Ricoy Ropero. Pelo Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos (Cieja), a premiada foi Sanger Aparecida de Souza Ariozo.
Na Educação Física, a homenageada foi Gisele Carla Teixeira Infante, enquanto Tatiani Aparecida Suppersi recebeu o reconhecimento pelo Núcleo Municipal de Apoio Pedagógico de Educação Especial (Numape). Entre os servidores da Secretaria Municipal de Educação, foram agraciados Maria Odete do Prado, Raquel Spigolon Bettio e Rodrigo Jesus de Sousa Silva Sattolo. Na categoria Direção de Escola Infantil e Ensino Fundamental, a premiada foi Simone Ferreira, e Débora Fernanda Rodrigues da Silva recebeu o prêmio na categoria Auxiliar de Ação Educativa.
Pelo Dia do Diretor e da Diretora de Escola, foram homenageadas Alessandra Regina Esteves, Andréia Tavares Rocha Bonin, William da Silva Murback e Marilu Cristina de Jesus Romão, que representou a categoria no evento. Marilu destacou que a função vai além da administração escolar e envolve cuidar de pessoas, enfrentar desafios e acreditar no potencial transformador da educação.
A cerimônia também concedeu o Mérito Especial a Claudia Regina Ferreira Parussulo e o Diploma de Reconhecimento de Mérito do Quadro do Magistério a Luciana Correr Moreira Stenico. O professor sênior da Faculdade de Odontologia de Piracicaba (FOP), Miguel Morano Júnior, recebeu uma Moção de Aplausos. Estiveram presentes a secretária municipal de Educação, Juliana Vicentin, a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Valkiria Callovi, e os vereadores Pedro Kawai e Thiago Ribeiro, responsável pela iniciativa de homenagem aos diretores escolares.