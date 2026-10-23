Uma partida de damas exige atenção, estratégia e concentração. Mas, para quem participa da 17ª Olimpíada Municipal da Melhor Idade, em Piracicaba, o encontro também é uma oportunidade de conviver, rever amigos e conhecer novas pessoas. Foi nesse clima que participantes se reuniram na manhã de quinta-feira (22), no Armazém 9 do Engenho Central, para mais uma atividade da competição.
Iniciada em 1º de outubro, a Olimpíada reúne pessoas com 50 anos ou mais em 16 modalidades esportivas e segue até 25 de novembro. A programação é organizada pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, e tem como objetivo estimular a prática esportiva, o bem-estar e a integração social.
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Convivência também faz parte da competição
Elisabete Sato, de 69 anos, coordenadora das modalidades do grupo Nipo, destaca a participação dos integrantes nas atividades. Cerca de 80 pessoas do grupo já participaram da programação, e a expectativa é chegar a 100. Para ela, além de incentivar a saúde mental, a Olimpíada oferece a oportunidade de encontrar amigos e construir novas amizades.
A convivência também é um dos pontos valorizados por Gilmar Tanno, integrante do grupo Luzitano, que participa da competição pela oitava vez. Durante a disputa de damas, ele enfrentou um jogo que exige planejamento e atenção a cada movimento.
Segundo Tanno, a estratégia, a concentração e o foco são fundamentais para a modalidade. Ainda assim, ele destaca que participar das atividades e fazer novas amizades está entre os aspectos mais importantes da experiência.
De acordo com Gabriel Mendes, coordenador da Olimpíada, sete modalidades já foram realizadas, com média de 30 participantes por evento. A programação continua ao longo de outubro e novembro, com encerramento previsto para 25 de novembro.
Além das damas, a competição inclui atletismo, natação, bocha, voleibol adaptado, dança de salão e coreografia, entre outras modalidades. As atividades ocupam espaços esportivos e culturais municipais, clubes, entidades e associações de Piracicaba.
A população pode acompanhar gratuitamente as disputas. A programação segue até novembro, reunindo participantes com 50 anos ou mais em atividades que incentivam o esporte e ampliam as oportunidades de convivência na cidade.