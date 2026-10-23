Uma partida de damas exige atenção, estratégia e concentração. Mas, para quem participa da 17ª Olimpíada Municipal da Melhor Idade, em Piracicaba, o encontro também é uma oportunidade de conviver, rever amigos e conhecer novas pessoas. Foi nesse clima que participantes se reuniram na manhã de quinta-feira (22), no Armazém 9 do Engenho Central, para mais uma atividade da competição.

Iniciada em 1º de outubro, a Olimpíada reúne pessoas com 50 anos ou mais em 16 modalidades esportivas e segue até 25 de novembro. A programação é organizada pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, e tem como objetivo estimular a prática esportiva, o bem-estar e a integração social.