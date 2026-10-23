Na área florestal, Pedro Henrique Santin Brancalion está ligado a pesquisas sobre restauração de florestas, silvicultura de espécies nativas e produção de sementes e mudas. José Leonardo de Moraes Gonçalves desenvolve estudos relacionados a solos e nutrição florestal. Já Gerd Sparovek, professor titular aposentado da Esalq que mantém vínculo ativo com projetos de pesquisa, atua em temas como planejamento do uso da terra, modelagem espacial, conservação do solo e da água e relação entre produção agropecuária e preservação ambiental.

A genética e a microbiologia também estão representadas na seleção. Ricardo Antunes de Azevedo desenvolve pesquisas em genética bioquímica de plantas, enquanto Elke Jurandy Bran Nogueira Cardoso tem trajetória ligada à microbiologia do solo, incluindo estudos sobre fungos micorrízicos, indicadores de qualidade do solo e microrganismos associados ao crescimento das plantas. No CENA, Lucas William Mendes atua em ecogenômica, ecologia microbiana e sustentabilidade ambiental, com pesquisas voltadas às comunidades de microrganismos e às relações que estabelecem com os ambientes em que vivem.

Outro grupo reúne pesquisadores ligados ao estudo de pragas agrícolas e às estratégias utilizadas para controlá-las. José Roberto Postali Parra, professor sênior da Esalq, tem trajetória científica associada ao controle biológico de insetos-praga e ao manejo integrado de pragas. Lessando Moreira Gontijo também está ligado a estudos sobre controle biológico e manejo de pragas, enquanto Celso Omoto pesquisa a resistência de artrópodes às estratégias de controle, tema importante para compreender como determinadas pragas respondem aos métodos utilizados nas lavouras.