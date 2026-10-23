A madrugada desta quinta-feira (22) foi marcada por um crime de grande prejuízo em Piracicaba. Uma Ótica Carol localizada na Avenida Saldanha Marinho, uma das vias movimentadas da cidade, foi invadida por criminosos que quebraram o vidro do estabelecimento e levaram mercadorias avaliadas em aproximadamente R$ 300 mil.

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Agora, a investigação entra em uma etapa crucial: descobrir quem são os três homens apontados como suspeitos de participação no furto, como eles agiram e para onde levaram os produtos roubados.