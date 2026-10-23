23 de outubro de 2026
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EM PIRACICABA

Caçada aos ladrões: Polícia investiga furto de 300 mil em ótica

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Luiz A. Coelho/Canal Piracicaba
Os ladrões estouraram os vidros e invadiram a ótica.
Os ladrões estouraram os vidros e invadiram a ótica.

  A madrugada desta quinta-feira (22) foi marcada por um crime de grande prejuízo em Piracicaba. Uma Ótica Carol  localizada na Avenida Saldanha Marinho, uma das vias movimentadas da cidade, foi invadida por criminosos que quebraram o vidro do estabelecimento e levaram mercadorias avaliadas em aproximadamente R$ 300 mil.

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Agora, a investigação entra em uma etapa crucial: descobrir quem são os três homens apontados como suspeitos de participação no furto, como eles agiram e para onde levaram os produtos roubados.

 A Polícia Civil apura as circunstâncias do crime e trabalha para reunir informações que possam levar à identificação dos envolvidos. A dinâmica da invasão, o tempo utilizado pelos criminosos e a quantidade de mercadorias levadas estão entre os pontos que precisam ser esclarecidos.

Até agora, porém, não há confirmação de que os três homens tenham sido identificados formalmente.

Óculos de luxo e tecnologia na mira dos criminosos

Entre os produtos levados estão óculos de marcas de luxo e equipamentos tecnológicos.

Segundo as informações preliminares, os criminosos fizeram uma verdadeira varredura no estabelecimento, concentrando o furto em mercadorias de alto valor comercial.

O prejuízo estimado em R$ 300 mil aumenta a gravidade do caso e levanta uma questão importante para a investigação: o que será feito com os produtos roubados e se existe a possibilidade de recuperação das mercadorias.

Três suspeitos

Até o momento, ninguém foi preso e nenhum dos produtos foi recuperado, conforme as informações disponíveis.

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