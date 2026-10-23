Uma situação de tensão mobilizou a Guarda Civil Municipal a manhã desta sexta-feira (23) em São Pedro,na região de Piracicaba.

Segundo informações da ocorrência, uma mulher teria se revoltado após ser informada sobre a documentação necessária para matricular a filha e acabou se envolvendo em episódios de agressão e danos ao patrimônio em duas unidades escolares.

LEIA MAIS