23 de outubro de 2026
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VÍDEO: TRÊS FERIDOS

Mãe agride funcionários de escola após não conseguir matrícula

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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GCM São Pedro
O caso acabou na delegacia.
O caso acabou na delegacia.

  Uma situação de tensão mobilizou a Guarda Civil Municipal a manhã desta sexta-feira (23) em São Pedro,na região de Piracicaba.

 Segundo informações da ocorrência, uma mulher teria se revoltado após ser informada sobre a documentação necessária para matricular a filha e acabou se envolvendo em episódios de agressão e danos ao patrimônio em duas unidades escolares.

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 No primeiro caso, na Escola João Baltieri, a mulher teria ofendido funcionários, arremessado uma lata contra uma funcionária e quebrado um vidro da unidade. Depois, em outra escola, a situação teria se repetido, com agressões que deixaram três funcionários com escoriações e mais um vidro quebrado.

  A Guarda Civil Municipal atendeu à ocorrência, e a mulher foi encaminhada à Delegacia de Polícia para as providências legais.

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