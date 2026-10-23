Uma situação de tensão mobilizou a Guarda Civil Municipal a manhã desta sexta-feira (23) em São Pedro,na região de Piracicaba.
Segundo informações da ocorrência, uma mulher teria se revoltado após ser informada sobre a documentação necessária para matricular a filha e acabou se envolvendo em episódios de agressão e danos ao patrimônio em duas unidades escolares.
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No primeiro caso, na Escola João Baltieri, a mulher teria ofendido funcionários, arremessado uma lata contra uma funcionária e quebrado um vidro da unidade. Depois, em outra escola, a situação teria se repetido, com agressões que deixaram três funcionários com escoriações e mais um vidro quebrado.
A Guarda Civil Municipal atendeu à ocorrência, e a mulher foi encaminhada à Delegacia de Polícia para as providências legais.