Quem gosta de teatro e de histórias que fazem pensar tem um programa gratuito em Piracicaba no fim de outubro. A peça "Um Passeio no Bosque" chega ao SESI Piracicaba nos dias 30 e 31 de outubro, com uma trama que mistura diplomacia, disputas políticas e o desafio de evitar uma guerra nuclear. A primeira sessão será na sexta-feira (30), às 20h, e a segunda no sábado (31), às 18h. A entrada é gratuita, mas é necessário fazer a reserva pelo site Meu SESI.

Escrita pelo dramaturgo americano Lee Blessing, a peça se passa durante a Guerra Fria e acompanha o encontro secreto entre dois diplomatas, um dos Estados Unidos e outro da Rússia. Em um bosque próximo a Genebra, na Suíça, eles tentam negociar um acordo para limitar as armas nucleares, mesmo representando países com interesses e visões de mundo opostos.