Quem gosta de teatro e de histórias que fazem pensar tem um programa gratuito em Piracicaba no fim de outubro. A peça "Um Passeio no Bosque" chega ao SESI Piracicaba nos dias 30 e 31 de outubro, com uma trama que mistura diplomacia, disputas políticas e o desafio de evitar uma guerra nuclear. A primeira sessão será na sexta-feira (30), às 20h, e a segunda no sábado (31), às 18h. A entrada é gratuita, mas é necessário fazer a reserva pelo site Meu SESI.
Escrita pelo dramaturgo americano Lee Blessing, a peça se passa durante a Guerra Fria e acompanha o encontro secreto entre dois diplomatas, um dos Estados Unidos e outro da Rússia. Em um bosque próximo a Genebra, na Suíça, eles tentam negociar um acordo para limitar as armas nucleares, mesmo representando países com interesses e visões de mundo opostos.
De um lado está John, o jovem diplomata americano, que acredita na possibilidade de alcançar a paz. Do outro, Andrey, um russo experiente e cético, que desconfia tanto das chances de um acordo quanto da disposição dos países em cumprir o que foi combinado. É desse choque de personalidades que nasce uma disputa de argumentos, com momentos de tensão, ironia e humor.
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Peça combina humor, política e reflexão
A montagem tem direção de Marcelo Lazzaratto e aposta no diálogo entre os personagens para prender a atenção do público. O cenário é minimalista, com um banco e poucos elementos que representam o bosque. A iluminação acompanha a passagem das estações do ano, enquanto as conversas dos diplomatas revelam os desafios e as contradições das negociações políticas.
No palco, os personagens são interpretados por Beto Bellini e Gustavo Merighi, que também têm passagens pela televisão e pelo cinema. Bellini participou de novelas como O Rei do Gado, O Clone e Mulheres Apaixonadas. Merighi atuou no filme Minha Mãe é uma Peça 2 e em Turma da Mônica: Lições, além de outras produções audiovisuais.
O texto de Lee Blessing foi finalista do Pulitzer de Dramaturgia em 1987 e continua provocando reflexões sobre guerra, paz e poder. Ao colocar dois representantes de lados opostos frente a frente, a peça mostra como as diferenças podem dificultar um entendimento, mas também como o diálogo se torna essencial quando as consequências de um conflito podem atingir toda a humanidade.
Depois de passar por Piracicaba, a montagem tem apresentações previstas em outras cidades paulistas, incluindo Araraquara, nos dias 6 e 7 de novembro; Franca, nos dias 12 e 13 de novembro; Birigui, nos dias 20 e 21 de novembro; e Osasco, nos dias 4 e 5 de dezembro.