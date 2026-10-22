O Cine Araújo Piracicaba recebe, nesta semana, a estreia de “Cara de Barro”, novo filme da DC que acompanha a trajetória de Matt Hagen, um astro de Hollywood que busca recuperar a aparência após ficar gravemente desfigurado. A programação também conta com “O Outro Lado das Redes”, “A Caixa do Demônio” e “Street Fighter”, além de títulos que seguem em cartaz. Os ingressos estão disponíveis nas bilheterias do cinema e pelo site oficial da rede.
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ESTREIAS
Cara de Barro: Matt Hagen é um jovem de Gotham cuja rápida ascensão como astro de Hollywood é interrompida quando um criminoso o deixa gravemente desfigurado. Abandonado e desesperado, ele procura um tratamento experimental capaz de restaurar sua aparência. O procedimento funciona, mas provoca consequências inesperadas que afetam sua percepção da realidade e o conduzem por um caminho destrutivo de vingança.
Daniel E A Fornalha Ardente: 605 a.C. Nos primeiros meses dramáticos do exílio judaico na Babilônia, Daniel e seus corajosos amigos são colocados à prova após a conquista de Jerusalém pelos exércitos babilônicos. Sob o comando do astuto e poderoso rei Nabucodonosor, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abede-Nego conquistam a confiança do rei e prosperam na corte. Mas, ao mesmo tempo, despertam a oposição de inimigos poderosos.
O Outro Lado Das Redes: Frances Haugen é uma engenheira do Facebook que se une ao repórter Jeff Horwitz. Juntos, eles enfrentam uma trajetória de riscos para revelar ao mundo os segredos mais bem guardados do gigante da tecnologia.
A Caixa Do Demônio: Uma mulher coloca tudo em risco para defender seu primo enigmático de uma perigosa entidade sobrenatural determinada a rastreá-lo.
Godzilla Minus One (Relançamento): Ambientado no Japão do pós-guerra, Godzilla Minus One mostra um Godzilla que é uma força monstruosa. O Japão, que já havia sido devastado pela guerra, enfrenta uma nova ameaça com Godzilla, deixando o país ainda mais destruído.
SEGUEM EM CARTAZ
Dentro Da Baleia: O filme segue um mergulhador que, enquanto procura os restos mortais de seu pai, é engolido por um cachalote de 80 pés e 60 toneladas e tem apenas uma hora para sair antes que seu oxigênio acabe.
Street Fighter: Ambientado em 1993, os lutadores Ryu e Ken Masters são colocados de volta em combate quando o misterioso Chun-Li os recruta para o próximo Torneio do Guerreiro Global: uma briga brutal de socos, destinos e fúria. Porém, por trás dessa batalha por glória está uma conspiração mortal que os força a se enfrentarem entre si e seus demônios do passado.
Outra Mamãe: A história acompanha Bela, uma criança de oito anos cuja vida familiar é perturbada pela aparição de uma entidade sobrenatural semelhante à própria mãe. A presença surge dentro da casa e se torna progressivamente mais ameaçadora para Bela e a família.
Carros (20º Aniversário): Relâmpago McQueen, um carro de corrida ambicioso e famoso, se perde a caminho de uma prova decisiva e acaba parando na pequena Radiator Springs. Obrigado a consertar os danos que causou na cidade, ele aprende com os moradores locais o valor da amizade, da humildade e do trabalho em equipe.
Também seguem em cartaz os filmes Zona Zero; Verity; Se Eu Fosse Você 3; Minha Melhor Amiga; Um Tio Quase Perfeito 3 e Galinha Pintadinha - O Filme.
CINE TEATRO SÃO PEDRO
O Cine Teatro Shopping São Pedro terá dois filmes em cartaz entre os dias 22 e 28 de outubro. “Verity” será exibido às 18h30, com sessões dubladas todos os dias. Já “Cara de Barro” terá sessões dubladas às 21h na quinta-feira (22), sexta-feira (23), sábado (24), domingo (25), segunda-feira (26) e quarta-feira (28). Na terça-feira (27), a sessão de “Cara de Barro” será legendada, também às 21h.
Os ingressos custam R$ 15 a meia-entrada e R$ 30 a inteira para sessões 2D e 3D. De segunda a quinta-feira, exceto feriados, há preço único de R$ 15 para sessões 2D e 3D. O Cine Teatro fica na Avenida dos Imigrantes, 255, no Shopping São Pedro. A programação está sujeita a alterações.