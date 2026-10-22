O Cine Araújo Piracicaba recebe, nesta semana, a estreia de “Cara de Barro”, novo filme da DC que acompanha a trajetória de Matt Hagen, um astro de Hollywood que busca recuperar a aparência após ficar gravemente desfigurado. A programação também conta com “O Outro Lado das Redes”, “A Caixa do Demônio” e “Street Fighter”, além de títulos que seguem em cartaz. Os ingressos estão disponíveis nas bilheterias do cinema e pelo site oficial da rede.

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ESTREIAS

Cara de Barro: Matt Hagen é um jovem de Gotham cuja rápida ascensão como astro de Hollywood é interrompida quando um criminoso o deixa gravemente desfigurado. Abandonado e desesperado, ele procura um tratamento experimental capaz de restaurar sua aparência. O procedimento funciona, mas provoca consequências inesperadas que afetam sua percepção da realidade e o conduzem por um caminho destrutivo de vingança.