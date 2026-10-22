Cães e gatos podem conviver na mesma casa e até desenvolver uma relação de amizade, mas a adaptação depende do temperamento, das experiências anteriores e do comportamento de cada animal. Para facilitar essa aproximação, especialistas recomendam que os tutores respeitem o tempo dos pets e evitem forçar o contato logo nos primeiros dias.

Um dos primeiros cuidados é manter os animais em espaços separados quando o novo integrante chega à casa. Dessa forma, eles podem se acostumar aos sons e cheiros um do outro antes de se encontrarem diretamente. A troca de mantas ou brinquedos também pode ajudar nessa familiarização.

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