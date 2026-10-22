22 de outubro de 2026
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MUNDO PET

Cães e gatos podem ser amigos? Veja como facilitar a convivência

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Cães e gatos podem dividir a mesma casa e criar laços de amizade, mas a adaptação exige paciência e respeito ao espaço de cada um.
Cães e gatos podem dividir a mesma casa e criar laços de amizade, mas a adaptação exige paciência e respeito ao espaço de cada um.

Cães e gatos podem conviver na mesma casa e até desenvolver uma relação de amizade, mas a adaptação depende do temperamento, das experiências anteriores e do comportamento de cada animal. Para facilitar essa aproximação, especialistas recomendam que os tutores respeitem o tempo dos pets e evitem forçar o contato logo nos primeiros dias.

Um dos primeiros cuidados é manter os animais em espaços separados quando o novo integrante chega à casa. Dessa forma, eles podem se acostumar aos sons e cheiros um do outro antes de se encontrarem diretamente. A troca de mantas ou brinquedos também pode ajudar nessa familiarização.

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Como apresentar os animais com segurança

O primeiro encontro deve acontecer em um ambiente tranquilo e sob supervisão. No caso dos cães, mantê-los na guia durante as aproximações iniciais ajuda a evitar perseguições. Já os gatos precisam ter acesso a esconderijos e lugares altos onde possam se afastar caso se sintam ameaçados.

Outro cuidado importante é observar os sinais de desconforto. Rosnados, tentativas insistentes de perseguição, orelhas abaixadas e tentativas de fuga indicam que pode ser necessário interromper a interação e retomar a adaptação mais lentamente. Os animais não devem ser obrigados a ficar próximos.

A convivência também exige que cada pet tenha seu próprio espaço para descansar, comer e fazer suas necessidades. Mesmo quando parecem se dar bem, cães e gatos devem continuar sob supervisão até que a relação esteja estabelecida com segurança.

Não existe um prazo único para a adaptação: alguns animais se acostumam em poucos dias, enquanto outros precisam de semanas ou mais. Caso haja agressividade persistente ou sinais intensos de estresse, a orientação é procurar um médico-veterinário, que poderá avaliar a situação e indicar acompanhamento comportamental.

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