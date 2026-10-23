A madrugada foi tensa na Comunidade Canta Galo. Por volta de 1h da terça-feira (21), a Polícia Militar colocou um ponto final nas ameaças de um indivíduo contra sua ex-companheira na Rua Copo de Leite, 56, em Piracicaba.

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O homem já estava na mira. No dia anterior, ele teria batido na porta da ex-companheira com a intenção de atentar contra sua vida. Não achou a vítima em casa, mas não parou por aí. Mesmo com medida protetiva de urgência, ele aterrorizava a ex, mandando mensagens diárias, descumprindo a ordem judicial.