A madrugada foi tensa na Comunidade Canta Galo. Por volta de 1h da terça-feira (21), a Polícia Militar colocou um ponto final nas ameaças de um indivíduo contra sua ex-companheira na Rua Copo de Leite, 56, em Piracicaba.
LEIA MAIS
- Identificado trabalhador que morreu em obra de condomínio
- Furto de bambus termina com dois homens presos
O homem já estava na mira. No dia anterior, ele teria batido na porta da ex-companheira com a intenção de atentar contra sua vida. Não achou a vítima em casa, mas não parou por aí. Mesmo com medida protetiva de urgência, ele aterrorizava a ex, mandando mensagens diárias, descumprindo a ordem judicial.
NA equipe do CGP I - 1º Sgt Thiago, Cb Chiamente e Sd Rafael Diogo, com apoio do Cb Thales e Sd Germano, rastreou o paradeiro e fechou o cerco. O indivíduo foi algemado, passou pela UPA Vila Cristina e foi levado para a Delegacia da Mulher (DDM), onde ficou à disposição da Justiça.