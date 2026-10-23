A mãe de um adolescente de 17 anos que acusa policiais militares de obrigarem três suspeitos a vestir camisetas relacionadas à campanha do Partido dos Trabalhadores (PT), em Piracicaba, afirmou que um dos agentes riu dela e fez um comentário sobre o número de votos que o partido poderia perder. O caso ocorreu durante uma abordagem policial que terminou com a apreensão do adolescente e a prisão de dois homens, de 21 e 24 anos, por suspeita de tráfico de drogas.

Em depoimento sobre o episódio, Edna Souza Barbosa afirmou que o filho não usava a camiseta do PT antes da abordagem. Segundo ela, o adolescente vestia uma regata azul, e os três suspeitos apareceram posteriormente com roupas semelhantes às utilizadas por integrantes da campanha eleitoral.

Ao questionar um dos policiais sobre o motivo de os envolvidos estarem vestidos de maneira igual, a mulher afirma que recebeu uma resposta em tom de deboche.