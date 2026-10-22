Uma ótica localizada na Avenida Saldanha Marinho, uma das mais movimentadas da cidade, foi alvo de criminosos na madrugada desta quinta-feira (22). A ação foi rápida, fria e calculada.

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Segundo informações preliminares, os suspeitos quebraram o vidro da loja na marra, invadiram o estabelecimento e fizeram um verdadeiro limpa. Levaram tudo que tinha de mais caro.