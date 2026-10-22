Segundo informações da Guarda Civil, o Centro de Operações e Inteligência (COI) recebeu uma denúncia de que indivíduos estariam cortando bambus dentro de um sítio e utilizando um caminhão para transportar o material.

Uma denúncia de furto de bambus terminou com dois homens presos na manhã de terça-feira (20), em uma propriedade particular de Capivari, na região de Piracicaba.

A equipe foi até o local e abordou três homens. Diante dos indícios constatados, eles foram encaminhados para exames cautelares no Pronto-Socorro e, posteriormente, apresentados à autoridade policial.

Após a análise da ocorrência, a prisão de dois dos envolvidos foi ratificada. Eles permaneceram à disposição da Justiça. O motorista do caminhão foi liberado

Além das prisões, os agentes apreenderam o caminhão que seria utilizado no transporte dos bambus e uma motocicleta que teria sido usada pelos suspeitos para chegar ao local. Os veículos foram encaminhados às autoridades competentes.