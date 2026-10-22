22 de outubro de 2026
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Quadrilha estoura ótica e leva 300 mil em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Os ladrões estouraram os vidros para acessar a loja.
Os ladrões estouraram os vidros para acessar a loja.

  Uma ótica localizada na Avenida Saldanha Marinho, uma das mais movimentadas da cidade, foi alvo de criminosos na madrugada desta quinta-feira (22). A ação foi rápida, fria e calculada.

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 Segundo informações preliminares, os suspeitos quebraram o vidro da loja na marra, invadiram o estabelecimento e fizeram um verdadeiro limpa. Levaram tudo que tinha de mais caro.

Prejuízo de R$ 300 MIL

 Entre os itens furtados estão óculos de marcas de luxo e equipamentos tecnológicos da marca Meta, avaliados entre R$ 5 mil e R$ 6 mil cada. Produto de grife, de alto valor, que sumiu em minutos.

 Três homens são apontados como suspeitos de participação no crime. A Polícia Civil já está no caso e vai investigar as circunstâncias do furto para tentar identificar e prender os envolvidos.

 Até agora, ninguém foi preso e nenhuma mercadoria foi recuperada. 

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