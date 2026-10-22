A ocorrência começou após um morador acionar a Brigada Militar pelo telefone 190. No local, o soldado Rafael Tondollo e o sargento Jeferson Maurício Espinoza Carrets encontraram o menino e tentaram conversar com ele. Como a criança falava apenas francês, os policiais enfrentaram dificuldades para entender o que havia acontecido e obter informações que permitissem localizar sua família.

Policiais militares utilizaram inteligência artificial para ajudar um menino de 9 anos a reencontrar os pais em Farroupilha, na Serra Gaúcha. A criança, de origem haitiana, não falava português e caminhava sozinha pelas ruas da cidade quando foi localizada. O caso aconteceu na tarde de sábado (17), e o garoto não sofreu ferimentos.

Para estabelecer a comunicação, os agentes recorreram ao ChatGPT, utilizando a ferramenta para traduzir perguntas em áudio. Entre as informações buscadas estavam o nome da escola frequentada pelo menino e pistas que pudessem indicar onde ele morava. Segundo o relato do soldado, a criança estava assustada, o que exigiu tempo e cuidado para que se sentisse segura e conseguisse colaborar.

Com a ajuda da tradução, os policiais descobriram qual era a escola do garoto e decidiram seguir até a região, na expectativa de encontrar sua residência nas proximidades. Durante o trajeto, o próprio menino conseguiu reconhecer o caminho e orientar a equipe. A tecnologia, nesse caso, funcionou como um recurso de apoio à comunicação, enquanto os agentes conduziram as buscas.

Ao se aproximarem da residência, o menino reconheceu o local e abriu a porta da viatura antes mesmo de chegar à casa. Os policiais o levaram até o imóvel, mas os pais não estavam presentes naquele momento. Um vizinho conseguiu entrar em contato com o pai, que retornou pouco depois e reencontrou o filho.